الاختيار 3 الحلقة 26.. محاولة الجماعة الإرهابية إشعال مقر حملة «تمرد»

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.



وشهدت الحلقة 26 محاولة حرق مقر حركة تمرد.

وتعود الأحداث الرسمية لفجر الجمعة 7 يونيو 2013، عندما تعرض المقر الرئيسي لحملة تمرد بشارع معروف فى وسط البلد لمحاولة إشعال النيران به أسفرت عن حرق باب المقر وتحطيم الزجاج فقط، ولم تصل النيران حينها إلى الاستمارت الموجودة بالمقر.

وقال حسن شاهين، المتحدث الإعلامي لحركة تمرد حينها، إنهم فوجئوا أثناء تواجدهم بالمقر باقتحام خمسة أشخاص قاموا بتحطيم الباب وإلقاء زجاجات المولوتوف ثم فروا هاربين، مضيفا أن الحملة تُحمل مرسي والجماعة الإرهابية مسئولية الحادث.

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 25 الاحتجاجات ضد وزير الثقافة الإخوانيعلاء عبد العزيز، وما قاله عن فكرة استغلال قاعات «الأوبرا» للاستفادة منها ماليا، ورفضة لتدريبات «البالية» وتأكيده أنها لا تفيد الأسرة المصرية.



وشهدت الحلقة عرض لقطات حقيقية من لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وهي تتحدث عن تلك الفترة، كما عرضت لقطات لفناني الأوبرا وهم يعلنون عن اعتصامهم ورفضهم للقرارات.



ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.