«سكاي أبو ظبي» تتبرع لمستشفى أهل مصر لعلاج ودعم مصابي الحروق لتوفير الرعاية الصحية لهم

في أطار جهود الشركة لدعم المجتمع وانطلاقًا من رؤية الشركة "من أجل الإنسانية"

أعلنت شركة "سكاي أبوظبي" للتطوير العقاري تبرعها لمؤسسة أهل مصر للتنمية لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، لدعم التجهيزات الطبية اللازمة للمرضى وفقًا لأفضل المستويات العالمية، وذلك في أطار جهود الشركة لدعم المجتمع وانطلاقًا من رؤية الشركة مجال المسؤولية المجتمعية التي تتبنى شعار "من أجل الإنسانية" باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية التي تؤمن بها.

واجتمع الأستاذ مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سكاي أبو ظبي، مع د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، لاستعراض أوجه التعاون التي يمكن تقديمها لدعم مصابي الحروق، ومناقشة الإجراءات المطلوبة في تجهيز المستشفى.

تعليقًا على هذا التعاون، أعرب الأستاذ مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سكاي أبو ظبي، عن سعادته بدعم الشركة لمستشفى أهل مصر، التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط لعلاج الحروق بالمجان، مؤكداً على إيمانه بمفهوم المسؤولية المجتمعية وقيمتها في تنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية بوجه عام، وأشاد بدور المستشفى المؤثر في علاج مصابي الحروق وإنقاذ ضحاياها.

من جانبها أشادت د. هبة السويدي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة أهل مصر للتنمية، بمبادرة شركة سكاي أبو ظبي للتبرع لضحايا الحروق، وأعربت عن امتنانها وكافة القائمين على المشروع على مساهمة الشركة في دعم المصابين ووعي المؤسسات بدورها الريادي وقدرتها على دعم المؤسسات التنموية، مؤكدة على أهمية المساهمات المادية، التي تعد أساسًا لبناء هذه المشروعات، وتوظيفها بشكل فعال لمضاعفة حجم الخدمة الطبية، وهو ما تسعى إليه المؤسسة من خلال نخبة من الأطباء الكفء وطاقم التمريض، المدرب على التعامل الصحيح مع الحالات الحرجة.

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نبذة عن شركة سكاي أبو ظبي

شركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة " دايموند " الإماراتية، والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة، بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دولار ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروع في دولة الإمارات بداية من الإمارات العربية المتحدة وصولاً لجمهورية مصر العربية.

تضم محفظة سكاي أبو ظبي عدة مشاريع، خصوصا في أبو ظبي والعين، حيث تتسع خبرات الشركة لتتخصص في إنشاء المباني السكنية، والتجارية والإدارية والمدارس والمستشفيات والنوادي. وتتبع الشركة لمجموعة دايموند القابضة، والتي تعد من أقوى المجموعات التي تتسع أعمالها في عدة قطاعات على مستوى المنطقة العربية.

انطلقت سكاي أبوظبي بالسوق المصري منذ بداية عام 2021 كمطور ذو ثقة وخلفية عقارية كبيرة، حيث أنها تابعة لمجموعة قوية على مستوى المنطقة.

نبذة عن مؤسسة أهل مصر للتنمية

هي أول مؤسسة تنموية غير هادفة للربح في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تهتم بقضايا الوقاية والعلاج من الحوادث والحروق، تأسست عام 2013 تحت رقم 2013 / 728.

جميع التبرعات تخضع للمراقبة من وزارة التضامن الإجتماعي والأجهزة الرقابية

تعتبر مؤسسة أهل مصر للتنمية أحد مصارف الزكاة والصدقة بفتوى رقم ١٠٩

تهدف المؤسسة إلى إحداث ثورة في مفهوم العمل الخيري والتطوعي والرعاية الصحية في مصر، وتمكنت من خلال فريقها المتخصص والمتفاني من أن تصبح مؤسسة مميزة وفعالة، استطاعت أن تلقي الضوء على قضايا مهمشة ومجهولة بالنسبة للكثيرين، وهي قضايا الحوادث والحروق.

رؤية مؤسسة اهل مصر بالوصول الى عام 2030 بـــــ (انسانية بلا حروق).

- برامج مؤسسة أهل مصر للتنمية

· برنامج علاج مصابي ضحايا الحروق - إنقاذ حياة

· برنامج علاج التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي

· برنامج التوعية والوقاية ضد مخاطر حوادث الحروق

· تجهيز مستشفى أهل مصر

· إنسانية بلا حروق

نبذة عن مستشفى أهل مصر

هي أول مستشفى ومركز أبحاث متخصص لعلاج الحوادث والحروق وبالمجان فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، صممت بطاقة استيعابية 200 سرير، وتتكون من 6 أدوار بالإضافة إلى 2 مهبط إسعاف طائر ليس للرفاهية ولكن لسرعة نقل الحالات فمصاب الحروق لا يستطيع أن يصمد أكثر من 6 ساعات، ويوجد لدينا قسم طوارئ يمكن تحوليه الى أكثر من عناية مركزة تستقبل عدد 30 حالة.

تقع المستشفى التي تم تخصيص أرضها من قبل وزارة الإسكان المصرية، في منطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة- مصر، على مساحة أرض 12,200 متر مربع، ومساحة مباني 45,245 متر مربع.

اختارت أهل مصر البروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطة الدولية للحروق ليكون مدير مركز الحروق والبحث العلمي بمستشفى أهل مصر.

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