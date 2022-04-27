الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد اول ايام عيد الفطر المبارك 2022 في مصر وتوقيت صلاة العيد الصغير

عيد الفطر
عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022 ، من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير خلال الساعات القليلة لحلول عيد الفطر المبارك، حيث تستمر عمليات البحث بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات الإنترنت بموقع “ جوجل ” من قبل المواطنين عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022

وينتظر الكثير من المصريين إجازة عيد الفطر المبارك، لأداء صلاة العيد والإستمتاع بتلك الأجواء المبهجه وسط الأهل والأقارب والأصدقاء، وفي ذلك التقرير يرصد لكم “ الدستور ” كافة التفاصيل التي يبجث عنها المواطن لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022.

وتستعد معظم الدول العربية للإحتفال بأيام عيد الفطر المبارك لعام 2022، ولأداء صلاة العيد، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد عيد الفطر بحسب استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443 سوف يكون يوم 29 من شهر رمضان الموافق 30 أبريل 2022، وسيكون يوم الاحد الموافق 1 من شهر مايو هو المتمم لشهر رمضان 1443  هجرياً، وبناءاً عليه سيكون يوم الإثنين الموافق 2 من شهر مايو هو أول ايام عيد الفطر المبارك.

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر

وفي أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022 المواعيد كالتالي: ( ستبدأ صلاة العيد في القاهرة الساعة 5:36 صباحًا -  صلاة العيد في الجيزة ستبدأ 5:37 صباحًا - ستبدأ صلاة العيد في الإسكندرية 5:40 صباحًا -  بورسعيد 5:30 صباحًا - الفيوم 5:39 صباحًا - سوهاج 5:40 صباحًا - أسوان 5:38 صباحًا -  شرم الشيخ 5:27 صباحًا - المنصورة 5:34 صباحًا - صلاة العيد في كفر الشيخ 5:36 صباحًا - صلاة العيد في الإسماعيلية 5:31 صباحًا - صلاة العيد في دمياط 5:32 صباحًا - صلاة العيد في مرسى مطروح 5:50 صباحًا - صلاة العيد في الغردقة 5:30 صباحًا - صلاة العيد في أسيوط 5:41 صباحًا ).

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