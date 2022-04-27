الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 وموعد صلاة العيد

عيد الفطر
عيد الفطر

رسائل تهنئة عيد الفطر 2022، من أكثر الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل"، تزامنًا مع العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، واقتراب عيد الفطر 2022.

أفضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022

وتستعرض "الدستور" من خلال ذلك التقرير أفضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022.

  • العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويا رب يسعدك ويسعد الكل.
  • للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.
  • العيد فرحة ما تكمل الا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم.
  • لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.
  • كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.
  • بأرق العبارات وأندى الكلمات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.
  • كل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد علكيم جميعا.
  • عيد سعيد في طاعة الله وانشغال بالعبادة والتقوى.
  • قبل العيد.. حبت أهني الجميع كل عام وانتم بخير.
  • بعطر الورد وألوانه وأرسل كلمات تهنئة بالعيد السعيد.

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توقيت صلاة عيد الفطر 2022 فى جميع مدن ومحافظات مصر

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظات مصر

- القاهرة 5:36

- الجيزة 5:37

- الإسكندرية 5:40

- بورسعيد 5:30

- السويس 5:31

- العريش 5:25

- الطور 5:30

- سانت كاترين 5:28

- طابا 5:23

- شرم الشيخ 5:27

- دمنهور 5:38

- طنطا 5:36

- المنصورة 5:34

- الزقازيق 5:35

- بنها 5:36

- شبين الكوم 5:37

- كفر الشيخ 5:36

- الفيوم 5:39

- بنى سويف 5:38

- المنيا 5:41

- أسيوط 5:41

- سوهاج 5:40

- قنا 5:36

- أسوان 5:38

- أبو سمبل 5:46

- مرسى مطروح 5:50

- الغردقة 5:30

- الخارجة 5:47

- الإسماعيلية 5:31

- دمياط 5:32

- السلوم 5:58

- نويبع 5:24

- حلايب 5:26

- شلاتين 5:29

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