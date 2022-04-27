نستعرض لكم فى هذا التقرير، توقيت صلاة عيد الفطر 2022 فى جميع مدن ومحافظات مصر، حيث تفصلنا أيام قليلة، على نهاية شهر رمضان المعظم وبداية شهر شوال وهو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجريا.

وتستمر عمليات البحث على محرك جوجل العالمي، من قبل المسلمين فى مصر عن توقيت صلاة عيد الفطر فى المحافظات، حيث يختلف توقيت الصلاة من محافظة إلى أخرى، ويحرص المواطنون على الذهاب للمساجد قبل بداية الصلاة لترديد تكبيرات العيد قبل أن يبدأ الإمام الصلاة.

موعد أول أيام عيد الفطر 2022

وبحسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 ، أن شهر شوال يبدأ يوم الإثنين 2 مايو، وهو أول أيام العيد.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا، يكون يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان 2022، وتكون غرة شهر شوال 1443 هجريًا يوم الإثنين 2 مايو.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في محافظات مصر

القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الزقازيق 5:35

بنها 5:36

شبين الكوم 5:37

كفر الشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بنى سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

أبو سمبل 5:46

مرسى مطروح 5:50

الغردقة 5:30

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:31

دمياط 5:32

السلوم 5:58

نويبع 5:24

حلايب 5:26

شلاتين 5:29

ضوابط صلاة عيد الفطر 2022 بحسب بيان وزارة الأوقاف