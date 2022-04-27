الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 فى جميع مدن ومحافظات مصر

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

نستعرض لكم فى هذا التقرير، توقيت صلاة عيد الفطر 2022 فى جميع مدن ومحافظات مصر، حيث تفصلنا أيام قليلة، على نهاية شهر رمضان المعظم وبداية شهر شوال وهو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجريا.

وتستمر عمليات البحث على محرك جوجل العالمي، من قبل المسلمين فى مصر عن توقيت صلاة عيد الفطر فى المحافظات، حيث يختلف توقيت الصلاة من محافظة إلى أخرى، ويحرص المواطنون على الذهاب للمساجد قبل بداية الصلاة لترديد تكبيرات العيد قبل أن يبدأ الإمام الصلاة. 

موعد أول أيام عيد الفطر 2022

وبحسب بيان المعهد  القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 ، أن شهر شوال يبدأ يوم الإثنين 2 مايو، وهو أول أيام العيد.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا، يكون يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان 2022، وتكون غرة شهر شوال 1443 هجريًا يوم الإثنين 2 مايو.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في محافظات مصر

  • القاهرة 5:36
  • الجيزة 5:37
  • الإسكندرية 5:40
  • بورسعيد 5:30
  • السويس 5:31
  • العريش 5:25
  • الطور 5:30
  • سانت كاترين 5:28
  • طابا 5:23
  • شرم الشيخ 5:27
  • دمنهور 5:38
  • طنطا 5:36
  • المنصورة 5:34
  • الزقازيق 5:35
  • بنها 5:36
  • شبين الكوم 5:37
  • كفر الشيخ 5:36
  • الفيوم 5:39
  • بنى سويف 5:38
  • المنيا 5:41
  • أسيوط 5:41
  • سوهاج 5:40
  • قنا 5:36
  • أسوان 5:38
  • أبو سمبل 5:46
  • مرسى مطروح 5:50
  • الغردقة 5:30
  • الخارجة 5:47
  • الإسماعيلية 5:31
  • دمياط 5:32
  • السلوم 5:58
  • نويبع 5:24
  • حلايب 5:26
  • شلاتين 5:29

ننشر صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك 2022 وعنوان خطبة صلاة العيد

رسميًا.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2022

ضوابط صلاة عيد الفطر 2022 بحسب بيان وزارة الأوقاف

  1. أن تقام صلاة عيد الفطر 2022 في المساجد الكبرى، وكذلك عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
  2. ضرورة ارتداء الكمامات أثناء صلاة العيد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي.
  3. فتح المسجد قبل صلاة عيد الفطر بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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