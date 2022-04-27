عرض الموسم الخامس والأخير من «الآنسة فرح» عقب عيد الفطر

تطرح الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الشهير «الآنسة فرح» الجزء الخامس والأخير من العمل عقب إجازة عيد الفطر، وذلك بعد انتهاء المخرج تامر فرج، من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل.

وانتهى أبطال الجزء الخامس من «الآنسة فرح» من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل نهاية سبتمبر من العام الماضي، وذلك بإحدى مراكز التسوق الكبرى، فيما أطلقت منصة "شاهد" نهاية العام الماضي، حلقات الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، بعد عرض 3 مواسم ناجحة على منصة "vip".

والجزء الجديد من المسلسل من إنتاج شركة "S Productions" لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير "Jane The Virgin"، وانتهت الشركة المنتجة للمسلسل من تصوير 5 مواسم من المسلسل مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

ويستأنف الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح"، أحداث الأجزاء الماضية، بعدما تمكنَّت الشرطة من القبض على "عاصي الغول" و"ميريام"، فيما ادعى "شادي" أنه مريض بالسرطان، لتتجدد الأحداث وسط حالة من التشويق، بعد أن قررت "ميريام" الاعتراف بكل شيء للشرطة، و لكن تحت شرط واحد فقط، و هو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لـ"جيهان" ويتم قتلها في السجن فيما تتطور العلاقة من جديد بين شادي وفرح ليكشف لنا الجزء الجديد عن تفاصيل عودتهم.

ويشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" كلًا من؛ أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.