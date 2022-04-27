كتب وأعمال أدبية صدرت حديثاً.. دليلك لقضاء عطلة «عيد الفطر»

أعلنت بعض دور النشر المصرية عن صدور عدد من الكتب والأعمال الأدبية حديثاً؛ وهو ما يتزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك؛ نستعرضها في السطور التالية:

"شم النسيم وقدمائنا المصريين"..كتاب جديد لإسلام سعيد

صدر كتاب "شم النسيم وقدمائنا المصريين" تأليف دكتور إسلام محمد سعيد دكتور الآثار المصرية وعضو اتحاد الأثريين، إصدار عام 2022م باللغة العربية.

يتناول الكتاب، كافة الجوانب المتعلقة باحتفال شم النسيم وأصوله ومظاهره المختلفة التي نشأت مع الحضارة المصرية القديمة بصورة فريدة من نوعها أبرزت مدى تقدم المصري القديم في علم الفلك وتفسيره للظواهر الطبيعية المختلفة ومن ثم اتخاذه لرمزيات عدة تتعلق ببعث الحياة وتجددها.

رعب نفسي.. محمد أحمد يطرح الطبعة الثانية من رواية "ساكن الظل"

أعلن الكاتب الشاب محمد أحمد حسانين، طرح الطبعة الثانية من رواية "ساكن الظل"، الصادرة عن دار بيوند للنشر والتوزيع، مؤكدا أن الرواية رعب نفسي تتحدث عن توارث الشر. واستعرض حسانين، بعض كلمات الرواية: دع مكاناً للعبيد ف ليس لك مكاناً بينهم.. هذه الحكمة التي أؤمن بها، أما عن النصيحة.. فاسمع نصيحتي أترك مكانا للظل.. فالظل يحوي كائنات أخرى عليك ألا تقترب منها.. ولا تنظر إلى خيالك دعه يمشي بجانبك أو أمامك، فلا تقف أمام الضوء حتي لا يقف الخيال خلفك فليس الأمر بيدك و هو ليس ملكك.. ابتعد عنه حتى لا يأخذك بداخله فتصبح واحدا منهم".

وتابع الكاتب الشاب، أن الرواية تتحدث عن 25 ذكرى تلخص ما حدث لبطل الرواية من صغره ارتباطا بقط أسود له علاقه بلعنه لعنت عائلته منذ القدم، حيث يحارب الشر ويحاول النجاة بنفسه ولكن هيهات فإن لم يكن الموت واعظا فلا فائدة من كل المواعظ". محمد أحمد حسانين، كاتب مصري شاب، ولد (13 أغسطس 1988) صدرت له العديد من الروايات العربية منذ عام 2020، حيث صدرت له روايتين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وهما روايتي ساكن الظل وفتاة روعت باريس.

"بالسـيارة إلى السودان "..من ترجمة عبد الله النجار قريبا

أعلنت الدار المصرية للترجمة والطباعة والنشر بالقاهرة عن صدور الترجمة العربية الأولى لكتاب "بالسيارة إلى السودان أول رحلة بالسيارة على ضفاف نهر النيل"، بترجمة الدكتور عبد الله عبد العاطي عن النجار عن اللغة المجرية.

مؤلف الكتاب هو الرحالة والضابط والمستكشف والجغرافي المجري الشهير لاسلو ألماشي أو البطل الحقيقي لفيلم المريض الإنجليزي الذي حصد تسع جوائز أوسكار، أهم جائزة سينمائية في العالم، والذي أنتج في عام 1996 بعد اقتباسه من الرواية التي تحمل الإسم نفسه، وقد حصلت هي الأخرى على جائزة البوكر العالمية، أهم الجوائز الأدبية المخصصة للأعمال الروائية باللغة الإنجليزية، لتلك السنة، كما أنها قد ترجمت إلى أكثر من ثلاثمائة لغة أجنبية من بينها العربية، وذلك في وقت وجيز للغاية.