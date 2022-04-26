الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يهنئ ملك هولندا بذكرى العيد القومي.. ورئيس سيراليون بيوم الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فيليم ألكسندر ملك هولندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي، وأوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة هولندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الرئيس، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية سيراليون بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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