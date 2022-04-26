برلمانى يطالب بتخفيض سعر الأراضى المخصصة للمستثمرين بالمنيا

أشاد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 126 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق وغرب النيل لصالح محافظة المنيا، لاستخدامهما في المشروعات التنموية، نقلًا من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال “رمزى”، فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا القرار يدعم التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل محافظات الصعيد بصفة خاصة، مؤكدًا أن صعيد مصر لم ير المشروعات القومية الكبرى إلا فى عهد الرئيس السيسى.

وطالب إيهاب رمزي بأن تكون أسعار بيع الأراضى بمحافظة المنيا بأسعار معقولة ومخفضة تناسب المستثمر والمواطن الصعيدي، مشيدًا بالقرار رقم 127 لسنة 2022 الذى أصدره الرئيس السيسى أيضًا بتخصيص 165 ألفا و337 فدانا يستزرع منها مساحة 109 آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

وقال النائب إن مثل هذه القرارات المهمة من الرئيس السيسى تدعم إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية داخل محافظة المنيا، لتوفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للشباب بمختلف مراكز ومدن وقرى المنيا، مطالبًا من الحكومة نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام إقامة مختلف المشروعات الاستثمارية لاستثمار واستغلال هذه الأراضى أفضل استغلال مع توطين الصناعات المحلية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، برقم 126 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق وغرب النيل لصالح محافظة المنيا لاستخدامهما في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.