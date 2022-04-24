تراجع أغلب بورصات الخليج مع ترقب المستثمرين لرفع أسعار الفائدة

أنهت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعاملات، اليوم الأحد، على تراجع مقتفية أثر تراجع يوم الجمعة في الأسهم العالمية مع استعداد المستثمرين لسلسلة من عمليات رفع سعر الفائدة في إطار مكافحة البنوك المركزية للتضخم.

وتصدر رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول عناوين الأخبار يوم الخميس عندما قال إن خيار رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس "مطروح على الطاولة" في الاجتماع المقبل للمركزي وأضاف أن "من المناسب التحرك أسرع قليلا" لمكافحة التضخم.

وتراجع مؤشر البورصة السعودية 0.5 بالمئة بضغط من هبوط 3.7 بالمئة في شركة التعدين العربية السعودية (معادن) و1.6 بالمئة في سهم شركة الاتصالات السعودية.

كما هبط سهم تبوك للأسمنت 1.6 بالمئة لدى تداوله دون الحق في توزيع الأرباح.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي للأسواق المالية في الخليج، يوم الجمعة بسبب احتمالات ضعف النمو العالمي ورفع أسعار الفائدة واغلاقات مكافحة كوفيد-19 في الصين بما قد يضر بالطلب

بينما لا يزال الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حظر على النفط الروسي بما قد يقلل الإمدادات.

ونزل مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة عليه بما شمل سهم صناعات قطر الذي هبط بنسبة 1.2 بالمئة، والبورصة المصرية مغلقة اليوم في عطلة عامة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2080 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 4219 نقطة.

الكويت.. خسر المؤشر 0.3 بالمئة إلى 9142 نقطة.