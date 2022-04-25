الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر إردب القمح 2022 وطريقة تخزينه فى المنزل

أردب القمح
أردب القمح

يبحث المزارعون في كل أرجاء مصر عن سعر إردب القمح 2022، وذلك لكي يتعرفوا على سعره قبل التوريد إلى صوامع الحكومة بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الإردب قبل موسم حصاد القمح بزيادة قدرها 65 جنيهًا، لذلك يقبل الكثير من أصحاب الأراضي الزراعية وموردي القمح على البحث عن سعر إردب القمح 2022.

وتستعرض "الدستور" خلال ذلك التقرير سعر إردب القمح 2022 وطريقة تخزينه في المنزل.

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سعر إردب القمح 2022 

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن زيادة في سعر أردب القمح بقيمة 65 جنيهًا، ليرتفع بقيمة 885 جنيهًا للإردب بدرجة نقاء 23.5 قيراط، وذلك طبقًا لمتوسط الأسعار في الدراسة التي أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نظرًا لتكاليف زراعة الفدان الواحد، والأسعار العالمية للقمح.

ويزن الأردب 150 كيلوجراما الذي وصل سعره لـ 865 لدرجة النظافة 22.5 قيراط، أما سعر إردب القمح بدرجة نقاء 23 قيراطا 875 جنيهًا، أما درجة النقاء 23.5 قيراط فبلغ سعره 885 جنيهًا.

وطالب المزارعون خلال تلك الفترة برفع سعر إردب القمح إلى 1000 جنيه للإردب الواحد، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف العمالة.

يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.

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طريقة تخزين القمح في المنزل

توجد عدة طرق لتخزين القمح في المنزل عن طريق البراميل أو العبوات الزجاجية أو البلاستيكية، وذلك من خلال انتقاء الحبوب الكاملة للقمح والسليمة، ووضعها داخل العبوات اللازمة للتخزين، ويجب اختيار العبوات المقاومة للرطوبة لمنع الحشرات من الاقتراب منها وتفريغ العبوات من الهواء لضمان تخزينها لفترة طويلة.

تتراوح درجة الحرارة في المكان المخزن فيه القمح ما بين 4.5 و 16 درجة مئوية، ويفضل تخزين القمح بعيدًا عن الأرض حتى لا يصاب بالتعفن أو نمو الحشرات، وفحصه بين فترة وأخرى.

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