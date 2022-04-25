رئيس «مصايف الإسكندرية» في جولة موسعة بالشواطئ استعدادًا للصيف (صور)

أجرى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الاثنين، جولة موسعة على شواطئ القطاع الشرقي يرافقه خلالها مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الرواد خلال فصل الصيف الذي سيبدأ فعليا مع بداية أيام عيد الفطر، تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية بشأن الاستعداد لاستقبال موسم الصيف.

وتم إجراء تجربة بتوزيع مفتشي الإدارة على شواطئ الإسكندرية والتواصل عبر جروب (واتساب) يضم المراقبين ومسؤولي الإعلام ومفتشي المتابعة الميدانية بغرض التأكد من سرعة تلقي الشكوى عبر خطوط الشكاوي ورسائل الواتساب ويريد الصفحة وإعادة توجيهها للمراقبين المنتشرين على الشواطئ انتهاء بالتواصل والتقابل مع مقدم الشكوى خلال دقائق بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على الشواطئ وحل أى معوقات حال وقوعها ومساعدة الرواد على الاستمتاع بزيارتهم للشواطئ.

كما تم متابعة تجهيز الوحدات الشاطئية الجديدة والبوابات وأعمال الصيانة والانتهاء من تجهيز معدات الشاطئ.

فى نهاية الجولة، اجتمع رئيس سياحة ومصايف الإسكندرية مع بعض عمال الشواطئ المؤجرة ونبه عليهم بعدم استغلال المواطنين أو فرض الاتاوات، مؤكدًا أنه لا تهاون مع من يقوم بفرض الاتاوات أو استغلال الرواد كذلك أكد حُسن استقبال ومعاملة الرواد والاهتمام بنظافة دورات المياه، كما تابع استقبال الشواطئ اليوم للمواطنين بالتزامن مع عيد شم النسيم وأعياد الربيع.

في سياق متصل، قام أسامة علي، مدير عام إدارة المصايف يرافقه مسؤولى شواطئ القطاع الغربي بالمرور على شواطئ العجمي وأبو تلات للتأكد من مدى جاهزية الشواطئ لاستقبال الرواد.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لاستقبال استفسارات وشكاوى المتابعين على صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وأرقام الشكاوى التالية:

01289252668، 0127064749، وكذلك موقع الإدارة الرسمى www.catr.gov.eg.