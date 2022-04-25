طبق سحور رمضان 2022.. طريقة عمل الباذنجان المخلل الشهي

تعد وجبة السحور من الوجبات الهامة، التي لا غنى عنها ولا يمكن تجاهلها، فهي التي تساهم في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقدرة على صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا.

ويعد طبق الباذنجان من الأطباق الشهية والتي تساعد في فتح الشهية، لذا نقدم في السطور التالية طريقة تحضيرها في المنزل لتناسب السحور والإفطار أيضًا.

مكونات الباذنجان المخلل:

كيلو من الباذنجان الأسود.

كوب من الخل.

معلقة كبيرة من الملح.

ثوم مفروم.

كمون وملح وفلفل أسود.

فلفل أخضر.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المجروش.

نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل:

في البداية يتم نزع عنق الباذنجان وغسله جيدا، وبعد ذلك يحمر بالزيت.

قومي بإخراج الباذنجان من الزيت، وفتح الباذنجان بشكل طولي ويترك ليبرد.

طريقة تحضير الحشو:

ضعي الثوم بمحضر الطعام ويطحن وبعد ذلك يضاف الكزبرة المطحونة، ثم أضيفي الخل والفلفل الأخضر المقطع، والكمون، والملح والخلط في محضرة الطعام إلى أن يصبح الخليط أملساً.

قومي بإضافة القليل من الزيت وتشغيل محضرة الطعام حتى تمتزج كافة المكوّنات، وبعد ذلك يحشو الباذنجان .

فوائد صحية للباذنجان:

يعتبر الباذنجان مصدر كبير للفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أنه يساعد في الهضم، فالمحتوى العالي من الألياف في الباذنجان، وهو عنصر حاسم للحفاظ على نظام غذائي متوازن، هو وسيلة رائعة لتحسين صحة الجهاز الهضمي.

وأشار الأطباء بموقع " doublediamondacres" الخاص بالتغذية، أن الباذنجان يحسن صحة القلب، فالألياف الموجودة في الباذنجان لا تساعد فقط في عملية الهضم، بل تساعد أيضًا في تحسين صحة قلبك.

أضاف الخبراء أن الباذنجان يمنع السرطان، فمضادات الأكسدة هي واحدة من أفضل دفاعات جسم الإنسان ضد أمراض مثل السرطان، بالإضافة إلى العديد من أنواع العدوى المحتملة الأخرى.

كما أن الباذنجان يحسن صحة العظام، حيث يعد التلوين الفريد للباذنجان أكثر فائدة من مجرد كونه جميل المظهر، حيث تم بالفعل ربط المركبات النباتية الطبيعية التي تخلق هذا اللون بتقليل هشاشة العظام ، وتقوية العظام ، وحتى زيادة كثافة العظام، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحديد والكالسيوم الموجودين في الباذنجان ضروريان لتحسين والحفاظ على صحة العظام بشكل عام.

وقد يكون عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي أمرًا خطيرًا للغاية على صحتك، ففي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم ، والذي يتميز بإحساس عام بالتعب والضعف الناجم عن عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.