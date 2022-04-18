سحور رمضان 2022.. طريقة عمل عجة البيض في خطوتين

تعد وجبة السحور من الوجبات المهمة والضرورية خلال شهر رمضان المبارك، فهي التي تساعد الجسم على إمداده بالطاقة للقدرة على صيام أكثر من 15 ساعة يومياً.

في السطور التالية نقدم وصفة بسيطة لطبق على السحور وهو "عجة البيض" فهي من الأطعمة المفضلة لدى الصغير والكبير، وفقًا لموقع "just food".

مكونات عجة البيض:

أربعة بيضات

ملح وفلفل أسود

بقدونس مقطع

معلقة زيت كبيرة

ربع كوب من البصل الأخضر المفروم.

فلفل أخضر وألوان مقطع

طريقة عمل عجة البيض

فى مقلاة غير لاصقة على النار، ذوبى الزبدة ثم أضيفى الخضار بعد تقطيعه ومكعب مرق الدجاج، قلبي المزيج.

أضيفي الفلفل الأسود وقومي بتغطية المقلاة، استمري في الطهي على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج الخضروات على البخار.

فوائد مذهلة للبيض على السحور في رمضان:

يوفر البيض مصدرًا قيمًا للبروتين عالي الجودة، حيث يحتوي البيض على 13 نوعًا من الفيتامينات والمعادن الأساسية ، إلى جانب أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة الضرورية، وفقًا لما ذكره موقع " australianeggs".

ويمكن العثور على 60٪ من البروتين عالي الجودة في بياض البيض، بينما يحتوي صفار البيض على الباقي، جنبًا إلى جنب مع الدهون الصحية الحيوية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ويعتبر البيض على نطاق واسع مصدرًا قيمًا للبروتين، وهي اللبنات الأساسية للحياة ، وهي ضرورية لقوة وإصلاح العضلات والأنسجة - مع بيضة واحدة تحتوي على حوالي 6.3 جرام من البروتين.

كما ترتبط الميزة القوية للبروتين الموجود في البيض بحقيقة أن البيض يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة - بكميات كافية - لدعم نمو العضلات الفعال والتعافي والصيانة، في حين أن بعض الأطعمة الأخرى تحتوي على بروتين أكثر نسبيًا من البيض.

يعد صفار البيض أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين د ، ومع وجود ما يقرب من ربع جميع البالغين الأستراليين الذين يعانون من نقص خفيف أو متوسط ​​في فيتامين د ، فإن البيض أكثر فعالية.

أشار خبراء التغذية إلى أن بيضتين توفران 82٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين د - مما يجعلها مصدرًا مهمًا للغاية لهذا الفيتامين الأساسي.