الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سحور رمضان 2022.. طريقة عمل عجة البيض في خطوتين

عجة البيض
عجة البيض

تعد وجبة السحور من الوجبات المهمة والضرورية خلال شهر رمضان المبارك، فهي التي تساعد الجسم على إمداده بالطاقة للقدرة على صيام أكثر من 15 ساعة يومياً.

في السطور التالية نقدم وصفة بسيطة لطبق على السحور وهو "عجة البيض" فهي من الأطعمة المفضلة لدى الصغير والكبير، وفقًا لموقع "just food".

مكونات عجة البيض:

أربعة بيضات

ملح وفلفل أسود

بقدونس مقطع

معلقة زيت كبيرة

ربع كوب من البصل الأخضر المفروم.

فلفل أخضر وألوان مقطع

txt

الغرفة التجارية تكشف تفاصيل انخفاض أسعار البيض والدواجن

طريقة عمل عجة البيض

فى مقلاة غير لاصقة على النار، ذوبى الزبدة ثم أضيفى الخضار بعد تقطيعه ومكعب مرق الدجاج، قلبي المزيج.

أضيفي الفلفل الأسود وقومي بتغطية المقلاة، استمري في الطهي على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج الخضروات على البخار.

txt

الأحمر بـ51.5 جنيه.. أسعار البيض اليوم الجمعة بالمزرعة

فوائد مذهلة للبيض على السحور في رمضان:

يوفر البيض مصدرًا قيمًا للبروتين عالي الجودة، حيث يحتوي البيض على 13 نوعًا من الفيتامينات والمعادن الأساسية ، إلى جانب أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة الضرورية، وفقًا لما ذكره موقع " australianeggs".

ويمكن العثور على 60٪ من البروتين عالي الجودة في بياض البيض، بينما يحتوي صفار البيض على الباقي، جنبًا إلى جنب مع الدهون الصحية الحيوية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ويعتبر البيض على نطاق واسع مصدرًا قيمًا للبروتين، وهي اللبنات الأساسية للحياة ، وهي ضرورية لقوة وإصلاح العضلات والأنسجة - مع بيضة واحدة تحتوي على حوالي 6.3 جرام من البروتين.

txt

بعد تصدره التريند.. فوائد تناول البيض لصحة الصغار

كما ترتبط الميزة القوية للبروتين الموجود في البيض بحقيقة أن البيض يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة - بكميات كافية - لدعم نمو العضلات الفعال والتعافي والصيانة، في حين أن بعض الأطعمة الأخرى تحتوي على بروتين أكثر نسبيًا من البيض.

يعد صفار البيض أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين د ، ومع وجود ما يقرب من ربع جميع البالغين الأستراليين الذين يعانون من نقص خفيف أو متوسط ​​في فيتامين د ، فإن البيض أكثر فعالية. 

أشار خبراء التغذية إلى أن بيضتين توفران 82٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين د - مما يجعلها مصدرًا مهمًا للغاية لهذا الفيتامين الأساسي. 

رمضان شهر رمضان فوائد البيض البيض أسعار البيض السحور سحور رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

الموت يفجع كريستيانو رونالدو

النيابة تتوصل لانتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة أيمن هدهود

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة فى وفاة أيمن هدهود

الاختيار 3.. «أزمة السولار» عنوان الحلقة الـ17

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل