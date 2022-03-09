بعد تصدره التريند.. فوائد تناول البيض لصحة الصغار

تحرص كثيرات من الأمهات على تقديم أفضل ما لديهن للأطفال، وتعتبر صحة الصغار الشغل الشاغل لهن منذ اللحظات الأولى للولادة وحتى آخر العمر، وهناك عدد من الأطعمة التي تحتوي على قيم غذائية عالية، بينها البيض، التي تم الحديث عنه بكثرة خلال الأيام الماضية.

ونستعرض فوائد البيض لصحة الأطفال الرضع بحسب ما ورد في موقع “health”.

في آخر تحديث ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه بإمكان الأمهات تقديم البيض في صورته الكاملة للأطفال الرضع من بعد ستة أشهر في حين كان يحظر تناول البياض قبل عمر العام والصفار قبل الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، بماذا يفيد البيض صحة الأطفال الصغار:

المناعة:

يعمل البيض من خلال معدن الحديد والزنك والسيلينيوم الموجود به على تأسيس نظام مناعي قوي، وينتج خلايا جديدة يستفيد منها الطفل الرضيع في الشهور المبكرة من عمره.

الهضم:

يعاني الأطفال الرضع منذ اللحظات الأولى في الولادة من مشاكل في الهضم تستعدي وجود أودية المعدة إلى جوارهم غالبية الوقت، ويعتبر البيض من الوجبات السهلة في عملية الهضم، والتي يمكن الحصول على القدر الكافي للغذاء من خلالها دون وجود ألم في معدة الطفل.

تنمية الدماغ:

يحتوي صفار البيض تحديدا على الكوليسترول والكولين المرتبط بنمو الدماغ لدى الطفل الرضيع

فوائد للقلب:

كما يساعد على تقوية القلب، والأوعية الدموية للطفل الرضيع ويجعله بصحة أفضل.

الإدراك المعرفي:

من المعروف أن الأوميجا3 من المعادن التي تساعد الأطفال والكبار على التطور وزيادة التركيز والقدرة على الإنتاج بصورة أفضل، ويعتبر البيض من ضمن الوجبات التي تضم بين طياتها مقدار من الأوميجا3 والذي يساهم بشكل جيد في تطوير الطفل وزيادة إدراكه المعرفي.