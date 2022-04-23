السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طبق على سحور رمضان 2022.. طريقة عمل جلاش الخضراوات الشهي

طريقة عمل جلاش الخضروات
طريقة عمل جلاش الخضروات

تعتبر وجبة السحور من الوجبات الهامة، التي تساهم في إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن لتعويض صيام أكثر من 15 ساعة يوميًا.

وبعيدًا عن الفول الطبق التقليدي لوجبة السحور، نقدم طريقة عمل جلاش الخضراوات لسحور شهي ومختلف ومحمل بالمعادن.

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مكونات جلاش الخضروات:

لفة من الجلاش.

بصلة مبشورة.

ربع كوب من الزيت.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

زيتون مخلي ومقطع.

جبن شيدر أو جبن موتزاريلا. 

عدد 1 بيضة.

كوب من اللبن. 

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

 

طريقة عمل جلاش الخضروات:

تتمثل الخطوة الأولى في تشويح البصل على نار عالية بمعلقة زيت، ويقلب جيدًا حتى نحصل على اللون الذهبي.

يتبل الفلفل الألوان بالملح والفلفل، ويتم رص نصف كمية الجلاش في قالب بعد أن يدهن بالسمن أو الزيت، مع مراعاة دهن ما بين كل ورقتين من الجلاش بالزيت.

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تضاف الخلطة على ورق الجلاش وترش عليها جبنة الموتزاريلا والزيتون وشرائح الشيدر، وبعد ذلك يرص النصف الباقي من الجلاش.

تقطع حسب الرغبة ثم تخلط بيضة مع كوب اللبن والملح والفلفل وتسكب على الوجه حتى يتشرب جيدًا، وبعد ذلك توضع في الفرن على حتى تأخذ اللون الذهبي على درجة حرارة 200 مئوية، وتقدم مع البطاطس المحمرة.

الفوائد الصحية للخضروات في رمضان:

الخضار هو مصطلح واسع يشير إلى الأجزاء الصالحة للأكل من النباتات، والتي عادة ما تكون أوراقها أو جذورها أو ثمارها أو بذورها، فالخضروات هي غذاء أساسي في جميع أنحاء العالم وهي جزء أساسي من الزراعة الحديثة.

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نظرًا لأنها منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالعناصر الغذائية، يوصي معظم خبراء الصحة بتناول الخضروات يوميًا، فهناك إجماع علمي على أن النظام الغذائي المتوازن والمتناوب من أنواع مختلفة من الخضروات هو أحد أفضل الطرق للحصول على العناصر الغذائية.

تقدم الخضروات أيضًا العديد من الفوائد الصحية الأخرى مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تعتبر الخضروات مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، وهي نوع من الكربوهيدرات تساعد في تمرير الطعام عبر الجهاز الهضمي.

كما تشير الدراسات إلى أن الألياف قد تحسن أيضًا امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن، مما قد يرفع مستويات الطاقة اليومية.

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