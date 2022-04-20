الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سحور اليوم التاسع عشر من شهر رمضان.. طريقة عمل الحواوشي

الحواوشي
الحواوشي

يعتاد الجميع في شهر رمضان المبارك، على تناول الفول بطرقه المختلفة في وجبة السحور، واليوم بعد مرور أكثر من نصف الشهر المبارك، من المهم تجربة أكلات مختلفة لكسر حاجز الملل بالأفكار النمطية.

طريقة عمل الحواوشي بخطوات سهلة وبسيطة

المكونات:
نصف كيلو من اللحم 
25 جرام من الدهن
نصف كليو من البصل الأبيض 
2 فلفل أخضر 
2 فلفل أحمر حامي

حبة طماطم 

معلقة صغيرة ملح 

معلقة صغيرة فلفل أسود 

معلقة صغيرة بهارات حواوشي

طريقة عمل الحواوشي

باستخدام محضرة الطعام نقوم بفرم اللحم فرما ناعما، ثم نضيف إليه الدهن، ومن المهم للغاية وجود نسبة من الدهون في الحواوشي، ولا يجب استخدام اللحم الأحمر الصافي في هذه الوصفة.

بعد فرم اللحم فرما جيدا، نقوم بتقشير كمية البصل وغسلها جيدا، وفرمها، وكذلك نقوم بفرم الفلفل الأخضر والحامي، ونقوم بإضافة جميع المكونات إلى بعضها البعض، مع مراعاة تصفية الخليط من جميع السوائل الموجودة به لأنها تعمل على تفتيت العيش وعدم الحصول على النتيجة المطلوبة.

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بعد إضافة البصل والملح والفلفل وبهارات الحواوشي، إلى اللحم، نقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض، ومن المهم الاستمرار في عجن الحواوشي لفترة من الوقت حتى نحصل على نتائج مرضية، وبعدها نضيف معلقة صغيرة من بهارات الحواوشي والمتوفرة لدى محلات العطارة.

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نقوم بإحضار العيش البلدي، ونضيف داخل كل رغيف قطعة من اللحم، ونقوم بفردها جيدا داخل الرغيف، ونكرر هذه الخطوة حتى تنتهي كمية اللحم التي معنا، وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة.

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تعتبر هذه هي الطريقة التقليدية لتحضير الحواوشي، ولكن يمكن أيضا الاستغناء عن العيش البلدي الجاهز والقيام بإعداد عجينة الحواوشي في المنزل، كما يمكن تقديم الحواوشي في صورة بيتزا، عن طريق حشو العجين من الداخل بالحواوشي، وفوق العجين نضيف مجموعة الجن والخضروات، مثل الجبن المونزرلا والرومي والشيدر والخضروات مثل الفلفل الأخضر والفلفل الألوان إلى جانب الزيتون والصلصة الخاصة بالبيتزا وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة وبعدها تكون جاهزة للتقديم إلى جوار البطاطس المقلية، والمخلل، وسلطة الطحينة.

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وائل لطفي

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