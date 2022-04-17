الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طبق على سحور رمضان 2022.. طريقة عمل المسقعة

طريقة عمل طبق المسقعة
طريقة عمل طبق المسقعة

تعتبر وجبة السحور من الوجبات الهامة، والتي تساعد في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة من أجل القدرة على صيام أكثر من 14 ساعة.

 

ويعد طبق المسقعة من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، حيث يمكن أن تستعين به في السحور، فهو محمل بالكثير من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الطعام الشهي، لذا نقدم طريقة تحضيرها بشكل صحي وبالخطوات.

 

مكونات طبق المسقعة:

- ثلاث حبات من الباذنجان مقطع.

فلفل أخضر.

ثوم مفروم.

4 حبات من الطماطم مقطعة شرائح.

كوب ونصف من الصلصة.

ملح و فلفل أسود.

ربع كوب من الزيت.

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طريقة تحضير طبق المسقعة الصحي:

تتمثل الخطوة الأولي، في وضع قليل من الملح على شرائح الباذنجان ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يعصر من الماء ويقلى في الزيت حتى يتحمر ويوضع جانبا، وبعد ذلك يقلى الفلفل الأخضر بنفس الزيت حتى يذبل ويوضع جانباً.

 

الخطوة الثانية، يقلب الثوم في نفس الزيت ويتبل بالملح والفلفل حتى يذبل ثم يضاف عصير الطماطم، ويترك على نار خفيفة حتى يغلي ويتسبك بحيث يصبح قوامه سميكاً.

 

تصف شرائح الباذنجان في طبق الفرن ومن الاعلى الفلفل، مع البصل ثم شرائح الطماطم ويصب عصير الطماطم مع الثوم.

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أما الخطوة الأخيرة، يتم تغطية الطبق بورق الأولمنيوم ويدخل إلى فرن متوسط الحرارة لمدة 20 – 25 دقيقة ثم نحمر الوجه ويقدم ساخناً مع العيش البلدي.


فوائد مذهلة للباذنجان في رمضان:

أكد خبراء التغذية، أن الباذنجان مصدر كبير للفيتامينات والمعادن، فهي مصدر كبير لفيتامين C وفيتامين K وفيتامين B6 والثيامين والنياسين والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والنحاس والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيومز

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كما أنه يساعد في الهضم، حيث أشار الأطباء بموقع "doublediamondacres" الطبي، أن المحتوى العالي من الألياف في الباذنجان، وهو عنصر حاسم للحفاظ على نظام غذائي متوازن، فهو وسيلة رائعة لتحسين صحة الجهاز الهضمي. 

 

أضاف الأطباء، أن الألياف الموجودة في الباذنجان لا تساعد فقط في عملية الهضم، بل تساعد أيضًا في تحسين صحة قلبك وذلك لأن الألياف تقلل من كمية الكوليسترول التي يمتصها جسمك عن طريق ربطها بالصفراء في الجهاز الهضمي بحيث يتخلص جسمك منها بشكل طبيعي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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