طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة بخطوات سهلة وبسيطة

يعتبر المحشي من أشهى المأكولات التي يفضلها الكبار والصغار، وتكون ضيف أساسي على جميع الموائد، لا سيما في شهر رمضان المبارك، وفي السطور التالية نشير إلى أفضل طريقة لعمل محشي ورق العنب باللحمة.

طريقة عمل محشي ورق العنب باللحمة:

المكونات:

ربع كيلو من ورق العنب.

نصف كيلو من الأرز الأبيض.

نصف كيلو من الطماطم.

فلفل حامي (حسب الرغبة).

2 معلقة كبيرة دبس تمر.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة فلفل أسمر.

معلقة صغيرة كمون.

كوب من الشبت والكزبرة والبقدونس.

3 بصلة كبيرة.

معلقة كبيرة صلصة.

نصف كيلو من اللحم المسلوق.

الطريقة:

في وعاء على النار نقوم بسلق نصف كيلو من اللحم، وبعد تمام النضج، نترك اللحم جانبًا حتى نقوم بإعداد باقي الوصفة، وباستخدام محضرة الطعام نقوم بفرم البصل مع الفلفل الحامي، وفي وعاء يتم وضعه على النار، ونضع معلقة كبيرة من السمنة، و2 معلقة من الزيت، ثم نضيف البصل والفلفل الحامي، ثلاث أرباع الكمية ونترك الربع الباقي.

وبعد أن يحصل البصل على اللون الذهبي، نضيف إليه معلقة كبيرة من الصلصة ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون، وبعد تمام النضج نضيف نصف كيلو من الطماطم المغسول جيدًا والمشروب في الخلاط، والمصفى، وبعد أن تتم تسبيكة المحشي، نقوم بغسل الأرز جيدًا وإضافته إلى الخلطة، ثم نضيف الخضروات، وهي الشبت والكزبرة والبقدونس، و2 معلقة كبيرة من دبس الرمان، ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدًا مع بعضها البعض، ثم نقوم بإحضار الورق ونقوم بلف المحشي بالطريقة المعتادة.

وفي وعاء آخر نضيف اللحم المقطع إلى شرائح رفيعه أسفل الحلة، ثم نقوم برص ورق العنب فوقه، ونضيف الشوربة بالكمية التي تكفي حتى نغمر آخر سطر في المحشي، وبعدها نضيف شرائح من الليمون فوق ورق العنب فهي تمنحه طعمًا رائعًا، ونرفع الخليط على النار مرتفعه حتى يصل إلى مرحلة الغليان وبعدها تهدأ النار حتى تمام النضج ويقدم ساخنًا.