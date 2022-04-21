الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طبق على سحور رمضان 2022.. طريقة عمل الطحينة بالحمص

طريقة عمل الطحينة
طريقة عمل الطحينة بالحمص

تعد وجبة السحور من الوجبات الهامة خلال شهر رمضان، فهي التي تساعد في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لصيام أكثر من 14 ساعة يوميًا.

وتحظي الأكلات السورية بالكثير من الاهتمام في الشارع المصري، نظرًا لمذاقها الشهي، لذا نقدم في السطور التالية طريقة تحضير الطحينة بالحمص على الطريقة السورية لسحور رمضان 2022.

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مكونات الطحينة بالحمص:

ربع كيلو من الحمص المنقوع بالماء.

ثوم مفروم.

معلقة كبيرة من الليمون.

ملح وفلفل أسود

ربع كوب صغير من الطحينة.

طريقة عمل الطحينة بالحمص:

تتمثل الخطوة الأولي في سلق الحمّص في ماء مملّح على نار قوية، فعندما يتصاعد البخار خففي النار واتركي الحمّص لـ 35 دقيقة حتى ينضج.

الخطوة الثانية يصفّي الحمّص من ماء السلق، واحتفظي بملعقتين كبيرتين من السائل، وبعد ذلك أهرسي الحمّص جيداً في الخلّاط الكهربائي.

أضيفي الطحينة، الثوم المهروس، عصير الليمون والملح مع ملعقتي ماء السلق واخلطي المكونات جيّداً.

ضعي الحمّص بالطحينة في صحن التقديم، واسكبي القليل من زيت الزيتون على وجهه، ويقدم مع العيش الصاج أو المحمص.

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فوائد الحمص لجسم الإنسان:

يُزرع الحمص، ويؤكل في دول الشرق الأوسط منذ آلاف السنين، يقترن مذاقها البندق وقوامها الحبيبي جيدًا بالعديد من الأطعمة والمكونات الأخرى.

فوفقًا لما ذكره خبراء التغذية بموقع "healthline" الطبي، فهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، وقد يقدم الحمص مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، مثل المساعدة في إدارة الوزن وتحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

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وقد يساعد البروتين والألياف الموجودة في الحمص في الحفاظ على شهيتك تحت السيطرة، حيث يعمل البروتين والألياف معًا لإبطاء عملية الهضم، مما يساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء، بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد البروتين من مستويات هرمونات تقليل الشهية في جسمك.

وأشار الأطباء إلى أنه تؤدي تأثيرات البروتين والألياف الموجودة في الحمص إلى خفض السعرات الحرارية تلقائيًا، ويعتبر الحمص مصدرًا ممتازًا للبروتين، مما قد يساعد في إدارة الوزن وتعزيز صحة العظام.

كما يحتوي الحمص على مؤشر جلايسيمي منخفض وهو مصدر كبير للألياف والبروتين - وجميع الخصائص التي تدعم الإدارة الصحية لسكر الدم.

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وائل لطفي

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