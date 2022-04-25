انحنى أمامها «ماكرون».. من هي كارمن المصرية «فرح الديباني»؟

احتفل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بعد الاعلان عن فوزه أمس بولاية رئاسية ثانية بعد إعادة انتخابه ليعود لقصر الاليزيه لمدة 5 سنوات أخرى.

وبحسب صحيفة “la depeche” الفرنسية، فقد ألقى الرئيس الفرنسي خطاب النصر احتفالًا بإعادة انتخابه وانضم إليه على المسرح مغنية الأوبرا المصرية فرح الديباني البالغة من العمر 33 عامًا، التي غنت النشيد الوطني الفرنسي La Marseillaise.

وتابعت ان الفنانة المصرية ارتدت ثوب أحمر غامق بدون حمالات، واستقبلها الرئيس على خشبة مسرح Champ de Mars، وقبّل يدها.

وتابعت ان فرح غنت مع فرقة الميزو سوبرانو النشيد الوطني الفرنسي، مع ظهور برج إيفل في الخلفية. وظل الرئيس ماكرون وزوجته بريجيت على خشبة المسرح مع فرح وهي تغني.

من هي فرح الديباني؟

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فان فرح ولدت في الإسكندرية لعائلة مصرية، عام 1989، وبصفتها مغنية أوبرا شابة ، التحقت بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية في عام 2005.

وتابعت ان الفنانة المصرية تتقن اللغات العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية.

وفي عام 2010 ، انتقلت إلى مدرسة هانز إيسلر للموسيقى في برلين، وانضمت إلى أكاديمية أوبرا باريس في سبتمبر 2016 ، لتصبح بذلك أول مغنية أوبرا عربية تدخل الأكاديمية.

وفي عام 2019 ، فازت بجائزة أوبرا باريس الغنائية في فئتها المرموقة Prix de l'Arop.

وقدمت عرضًا منفردًا في أوبرا دبي في مارس 2020 ، قبل أيام من انتشار الوباء بإغلاق المسارح ودور الأوبرا في جميع أنحاء العالم.

كارمن المصرية

وأكدت الصحيفة أن فرح خطفت قلوب الملايين بصوتها الدافئ حيث يطلق عليها لقب "كارمن المصرية"، حيث اثارت ضجة كبيرة في حفل الامس.

وتابعت ان “فرح” دوى صوتها في جميع أنحاء شارع Champs-de-Mars، وفي مساء يوم إعادة انتخاب الرئيس ماكرون ، صنعت فرح الديباني اسمًا لنفسها.

