الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامى» تدعو لحشد الجهود لحماية القدس فى مواجهة مخططات التهويد

التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إلى حشد الجهود السياسية والاقتصادية والإعلامية، أكثر من أي وقتٍ مضى، من أجل حماية مدينة القدس ومقدساتها، ودعم صمود أهلها في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة فيها.

وأكد الأمين العام- خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى، بناء على طلب إندونيسيا وفقا لوكالة الأنباء السعودية- التزام المنظمة المطلق ودعمها الراسخ لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والمركزية الدينية والروحية لهذه المدينة وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أنه كان قد أرسل خطابات إلى عدة أطراف دولية فاعلة، عبّر من خلالها عن رفض المنظمة وإدانتها محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وطالب هذه الأطراف والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة.

بدوره، أكد المندوب الدائم للسعودية لدى المنظمة، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، أن القضية الفلسطينية القضية الأولى حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وأن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، ومحور اهتمامنا جميعاً حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة حقوقه المشروعة التي كفلتها لهم قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعرب عن إدانة المملكة الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الإسرائيلية المستفزة بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، داعيا المجتمع الدولي، وبإلحاح إلى ضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام، ذلك أن تلك الأعمال الاستفزازية تهدد بتفجير ساحة الصراع في المنطقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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