قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر وحسمت الجدل حول حكم إخراجها نقودًا أم حبوب، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم 1443.

قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر

وقال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، بما يعادل 15 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد.

وحول حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلا من الحبوب، أشار مفتي الجمهورية، إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب، وأن دار الإفتاء أخذت برأي الإمام أبى حنيفة في ذلك؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

زكاة الفطر 2022 للموسر والمعسر

في سياق متصل، أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، أن إخراج الزكاة يستحب مراعاة مصلحة الفقير على حسب حال المُزكِّي يسارًا وإعسارًا.

وحدد المركز الحد الأدنى لإخراج الزكاة عن الفرد للمُعسِر 15 جنيهًا بالإخراج على القمح.

وإذا كان من متوسطي الحال فليُخرج الزكاة على الأرز، أي ما قيمته 30 جنيهًا عن الفرد.

وبالنسبة للفرد المُوسر فيكون الحد الأدنى 175 جنيهًا عن الفرد بإخراج الزكاة على الزبيب.

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آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022

وأوضح دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر بداية من اليوم الأول في شهر رمضان، وأن آخر موعد لإخراج الزكاة قبيل صلاة عيد الفطر.

وأشارت إلى أن زكاة الفطر واجبةٌ على كل مقتدر، وتُخرج عن الصغير والكبير، الذكر والأنثى وتُخرج حبوبًا، والأفضل كونها مالًا.