الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

زكاة الفطر
زكاة الفطر

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر وحسمت الجدل حول حكم إخراجها نقودًا أم حبوب، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم 1443.

قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر

وقال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، بما يعادل 15 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد.

وحول حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلا من الحبوب، أشار مفتي الجمهورية، إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب، وأن دار الإفتاء أخذت برأي الإمام أبى حنيفة في ذلك؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

txt

دار الإفتاء تكشف مقدار زكاة الفطر للجنين وحالات إخراجها

txt

15 جنيهًا كحد أدنى.. «البحوث الإسلامى» يعلن مقدار زكاة الفطر لهذا العام

txt

موعد عيد الفطر 2022.. وكيفية احتساب زكاة الفطر بالحبوب والأموال

txt

«الأزهر للفتوى»: زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه الناس قوتا البلد

زكاة الفطر 2022 للموسر والمعسر 

في سياق متصل، أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، أن إخراج الزكاة يستحب مراعاة مصلحة الفقير على حسب حال المُزكِّي يسارًا وإعسارًا.

وحدد المركز الحد الأدنى لإخراج الزكاة عن الفرد للمُعسِر 15 جنيهًا بالإخراج على القمح.

وإذا كان من متوسطي الحال فليُخرج الزكاة على الأرز، أي ما قيمته 30 جنيهًا عن الفرد.

وبالنسبة للفرد المُوسر فيكون الحد الأدنى 175 جنيهًا عن الفرد بإخراج الزكاة على الزبيب.

اقرأ أيضًا: 

 «الأرصاد» توضح حالة طقس الأحد

قبل عيد الفطر 2022.. لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022

وأوضح دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر بداية من اليوم الأول في شهر رمضان، وأن آخر موعد لإخراج الزكاة قبيل صلاة عيد الفطر.

وأشارت إلى أن زكاة الفطر واجبةٌ على كل مقتدر، وتُخرج عن الصغير والكبير، الذكر والأنثى وتُخرج حبوبًا، والأفضل كونها مالًا.

قيمة زكاة الفطر 2022 قيمة زكاة الفطر زكاة الفطر 2022 قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022 إخراج زكاة الفطر

مواد متعلقة

دار الإفتاء تكشف مقدار زكاة الفطر للجنين وحالات إخراجها

15 جنيهًا كحد أدنى.. «البحوث الإسلامى» يعلن مقدار زكاة الفطر لهذا العام

موعد عيد الفطر 2022.. وكيفية احتساب زكاة الفطر بالحبوب والأموال

«الأزهر للفتوى»: زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه الناس قوتا البلد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

خبير يرجح تحول فيروس كورونا إلى عدوى موسمية أو انتقاله لمضيف حيوانى

7 وزراء يحضرون قداس عيد القيامة المجيد (فيديو)

الخارجية توضح تفاصيل وفاة 3 مصريين فى السعودية

مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة