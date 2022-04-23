قبل عيد الفطر 2022.. لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟

قبل عيد الفطر 2022 .. يتساءل الكثير من المسلمين حول العالم عن سبب تسمية ليلة القدر بذلك الاسم، وترتفع معدلات البحث على محرك البحث العالمي "جوجل" عن لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟، وذلك بالتزامن مع بدء الأيام العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك، ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي.. لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟.

قبل عيد الفطر 2022.. تعرف على فضل ليلة القدر

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أن ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن ليلة واحدة أفضل من ألف شهر وفيها تنزل الملائكة وتنتشر السكينة والهدوء في الأرض، وترفع الأعمال إلى الله ويتقرب المسلمون إلى ربهم ويحاولون التحري عن ليلة القدر خلال الأيام العشر الآواخر من شهر رمضان.

علامات ليلة القدر الصحيحة

تعد ليلة القدر من الليالي الهادئة والصافية والتي تطغى عليها السكينة والراحة وكذلك لا يكون فيها الجو حار أو بارد بل معتدل.

كما تسطع الشمس في ذلك اليوم بدون شعاع ويكون قرص الشمس فيها بارز.

وتمتاز ليلة القدر بالسكون والطمأنينة والسلام النفسي.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة: "إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ".

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لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟

هذا هو بيت القصيد وما يبحث عنه المسلمون في كل مكان، لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟، ردت دار الإفتاء المصرية على ذلك التساؤل، أنه قد سميت بذلك الاسم لعظم قدرها عند الله ، وقيل: لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها، وقيل: لأن للطاعات فيها قَدْرًا.

وأكدت دار الإفتاء أنه يفضل على المسلم طلبها طوال شهر رمضان، والتحري عنها خلال الأيام العشر الآخيرة من الشهر ذاته، وخاصة الليالي الوتر منها، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ".

موعد إجازة عيد الفطر 2022

كما يبحث المصريون في محركات البحث العالمية عن موعد إجازة عيد الفطر 2022، والتي تبدأ من السبت 30 أبريل وتنتهي يوم الخميس 5 مايو المقبل، وتتضمن إجازة عيد العمال، كما تتضمن إجازة عيد الفطر 2022 3 أيام إضافية وهم يوم الجمعة السابق للإجازة ويومي الجمعة والسبت التاليين لإجازة عيد الفطر 2022، وذلك حسب بعض الهيئات والوزارات في مصر التي تكون إجازتها يوم السبت.