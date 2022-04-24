«جزيرة غمام» الحلقة 22| خلدون لـ العايقة: «هنتفرج على عرفات وهو بيطلع في الروح»

تواصل قناة الحياة عرض مسلسل جزيرة غمام بشكل يومي فى رمضان والذى ينافس به النجوم طارق لطفى ومى عز الدين وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب فى السباق الرمضانى 2022.

حوار بين خلدون و العايقة

وخلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل جزيرة غمام، قال خلدون:"يلا يا عايقة الليلة مفيش قاعدة في الخيمة.. الليلة ليلة فرجة" لترد العايقة:" فرجة على أية"، ورد خلدون:" هنتفرج على عرفات وهو بيطلع في الروح.. أنا عارف أنه غالي عليكي".

وفي لهفة عاشقة قالت العايقة:" غالي ولا رخيص.. انتو ناويين تقتلوا عرفات الليلة"، ليرد خلدون: "وأنا مالي أهل الجزيرة هما اللي هيقتلوه.. احنا هنتفرج بس".

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين وطارق لطفى يوميًا خلال شهر رمضان على قناة الحياة، ويعاد في تمام الساعة 10.30 مساءً، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

وتدور أحداث المسلسل داخل إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف أثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.