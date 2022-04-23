جزيرة غمام الحلقة 22| الشيخ عرفات يخترق السور.. و«العايقة» تصاب بطلق ناري

خطفت الحلقة الـ22 من مسلسل جزيرة غمام، الأنظار نظرًا للأحداث الشيقة التي تضمنتها الحلقة، التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأقوى حتى الآن.

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل جزيرة غمام، مشهد للشيخ عرفات والذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، وهو يجمع أطفال القرية وتلاميذه، ويتوجهون ناحية السور الذي قسم القرية نصفين، بين الحاج عجمي والبطلان.

الشيخ عرفات يخترق السور بالأطفال أمام أهل القرية:

وفي مشهد خيالي اصطحب الشيخ عرفات الأطفال ممسكًا بأيد الأطفال، وتوجه للسور واخترقه أمام ذهول أهل القرية ومطاريد الجبل، الأمر الذي دفع الشيخ محارب لترديد جملة: «كنت شايل عرفات ياشيخ مدين للوقت ده».

كما ذهل خلدون والبطلان، ورجال القرية من المشهد، الذي دفع مطاريد الجبل، للهروب، من هول ما رأوا بأعينهم من بركات الشيخ عرفات.

العايقة تصاب بطلق ناري:

كما تضمنت الحلقة مشهد إصابة العايقة والتي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين، الامر الذي دفع الشيخ عرفات للحاق بها، والاطمئنان عليها.

«سيب مراتي».. بهذه الجملة وجه خلدون حديثه للشيخ عرفات، ليرد الأخير قائلًا: «ولا تخصك.. لو كانت منك مكنتش ضحيت بيها وخوفت عليها».

وتصدر مسلسل جزيرة تريند المواقع المختلفة منذ انطلاق أولى حلقاته وتشهد الحلقة 22 من مسلسل جزيرة غمام تطورًا كبيرًا فى الأحداث عقب المناظرة التى تم عقدها بين الشيخ محارب، والذي يقوم بدوره الفنان فتحى عبد الوهاب والشيخ عرفات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين والشيخ يسري الذي يقوم بدوره الفنان محمد جمعة وعقبها تقسيم الجزيرة بين بطلان والشيخ عجمي.

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.