الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 22| الشيخ عرفات يخترق السور.. و«العايقة» تصاب بطلق ناري

جزيرة غمام
جزيرة غمام

خطفت الحلقة الـ22 من مسلسل جزيرة غمام، الأنظار نظرًا للأحداث الشيقة التي تضمنتها الحلقة، التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأقوى حتى الآن.

 

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل جزيرة غمام، مشهد للشيخ عرفات والذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، وهو يجمع أطفال القرية وتلاميذه، ويتوجهون ناحية السور الذي قسم القرية نصفين، بين الحاج عجمي والبطلان.

 

txt

«جزيرة غمام» الحلقة 20.. القرية اتقسمت وخلدون يتحدى الحاج عجمى

 

الشيخ عرفات يخترق السور بالأطفال أمام أهل القرية:

وفي مشهد خيالي اصطحب الشيخ عرفات الأطفال ممسكًا بأيد الأطفال، وتوجه للسور واخترقه أمام ذهول أهل القرية ومطاريد الجبل، الأمر الذي دفع الشيخ محارب لترديد جملة: «كنت شايل عرفات ياشيخ مدين للوقت ده».

كما ذهل خلدون والبطلان، ورجال القرية من المشهد، الذي دفع مطاريد الجبل، للهروب، من هول ما رأوا بأعينهم من بركات الشيخ عرفات.

العايقة تصاب بطلق ناري:

كما تضمنت الحلقة مشهد إصابة العايقة والتي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين، الامر الذي دفع الشيخ عرفات للحاق بها، والاطمئنان عليها.

txt

ملخص أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 على قناة الحياة

 

«سيب مراتي».. بهذه الجملة وجه خلدون حديثه للشيخ عرفات، ليرد الأخير قائلًا: «ولا تخصك.. لو كانت منك مكنتش ضحيت بيها وخوفت عليها».

وتصدر مسلسل جزيرة تريند المواقع المختلفة منذ انطلاق أولى حلقاته وتشهد الحلقة 22 من مسلسل جزيرة غمام تطورًا كبيرًا فى الأحداث عقب المناظرة التى تم عقدها بين الشيخ محارب، والذي يقوم بدوره الفنان فتحى عبد الوهاب والشيخ عرفات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين والشيخ يسري الذي يقوم بدوره الفنان محمد جمعة وعقبها تقسيم الجزيرة بين بطلان والشيخ عجمي.

 

txt

عرفات «جزيرة غمام».. كيف تحول أحمد أمين إلى أيقونة «السوشيال ميديا»؟

 

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.    

                                     

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

مي عز الدين طلق ناري الفنان فتحي عبد الوهاب أبطال جزيرة غمام جزيرة غمام 22

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 22.. تسريب لـ خيرت الشاطر يهاجم القضاء والنائب العام: «لا نثق فيهم ولا 1 في المليون»

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

الأعلى للجامعات: الالتزام بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني

السيدة انتصار السيسى تعزى والدة الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث دمياط

البابا تواضروس: نشكر الرئيس السيسى على محبته لنا دائما ومشاعره الطيبة

إحالة المتهم بالتعدى على مواطن بمدينة نصر للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة