الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«العايقة» و «مريم المجدلية».. عبدالرحيم كمال يحسم الجدل حول «جزيرة غمام»

مى عز الدين
مى عز الدين

أثارت شخصية “العايقة” التى تجسدها الفنانة مى عز الدين  فى مسلسل “جزيرة غمام” حالة من الجدل حول علاقة أحداث المسلسل بشخصية “مريم المجدلية”.

وخلال  حوار أجراه الإعلامي محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "الدستور" مع الكاتب عبدالرحيم كمال،  قال: “هل يطيب لك ما رآه الناس فى عرفات من أنه مخلص مثل المسيح تمامًا، ويحتجون بذلك بأنك سقت فى طريقه «العايقة» التى تعادل «مريم المجدلية»، التى صرخ المسيح فيمن قرروا عقابها: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر؟.. عرفات فعل ذلك أيضًا”.

ليرد الكاتب عبدالرحيم كمال:" ليس هذا فقط، بل يمكننى أن أقول لك إن عرفات والعايقة يمكن أن يعادلان السيد البدوى وفاطمة بنت برى، ويمكن أن يكون مثل شخصيات كثيرة وقفت هذا الموقف.

وتابع كمال:"لقد اجتهدت فى عرفات لأجعله يرى الجمال فى الكون، مثل السيد المسيح الذى مر على حمار ميت، فقال حواريوه: ما أنتن رائحته، لكنه قال: ما أبيض أسنانه، عرفات يسير على خطى الأنبياء والأولياء والصالحين الذين يجذبهم الجمال ولا يلتفتون إلى القبح، ولذلك فمن السهل علىّ أن أقول إن مرجعياته متعددة".

وخلال أحداث المسلسل، يستقر خلدون والعايقة الغجرية في "جزيرة غمام" ويحاولان السيطرة على أهل الجزيرة ظنًا منهم أنها تحوي كنز وسر كبير لا يعلمه أحد ويحاولان بسط نفوذهم لتنفيذ مخططهم، فهل يتصدى أهل الجزيرة لهما بقيادة عرفات والعجمي ومحارب.

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا

الإعلامي الدكتور محمد الباز أحداث مسلسل جزيرة غمام السينارسيت عبد الرحيم كمال مى عزي الدين العايقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

«السادات» ردًا على تسريبات مرسي: أسقطت مرشحا للإخوان وأخر للسلفيين في 2012 من الجولة الأولى

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

أول رد من محمد أنور السادات على تسريبات مرسي: لم أزور إسرائيل مرة واحدة في حياتي (خاص)

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس