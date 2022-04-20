«العايقة» و «مريم المجدلية».. عبدالرحيم كمال يحسم الجدل حول «جزيرة غمام»

أثارت شخصية “العايقة” التى تجسدها الفنانة مى عز الدين فى مسلسل “جزيرة غمام” حالة من الجدل حول علاقة أحداث المسلسل بشخصية “مريم المجدلية”.

وخلال حوار أجراه الإعلامي محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "الدستور" مع الكاتب عبدالرحيم كمال، قال: “هل يطيب لك ما رآه الناس فى عرفات من أنه مخلص مثل المسيح تمامًا، ويحتجون بذلك بأنك سقت فى طريقه «العايقة» التى تعادل «مريم المجدلية»، التى صرخ المسيح فيمن قرروا عقابها: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر؟.. عرفات فعل ذلك أيضًا”.

ليرد الكاتب عبدالرحيم كمال:" ليس هذا فقط، بل يمكننى أن أقول لك إن عرفات والعايقة يمكن أن يعادلان السيد البدوى وفاطمة بنت برى، ويمكن أن يكون مثل شخصيات كثيرة وقفت هذا الموقف.

وتابع كمال:"لقد اجتهدت فى عرفات لأجعله يرى الجمال فى الكون، مثل السيد المسيح الذى مر على حمار ميت، فقال حواريوه: ما أنتن رائحته، لكنه قال: ما أبيض أسنانه، عرفات يسير على خطى الأنبياء والأولياء والصالحين الذين يجذبهم الجمال ولا يلتفتون إلى القبح، ولذلك فمن السهل علىّ أن أقول إن مرجعياته متعددة".

وخلال أحداث المسلسل، يستقر خلدون والعايقة الغجرية في "جزيرة غمام" ويحاولان السيطرة على أهل الجزيرة ظنًا منهم أنها تحوي كنز وسر كبير لا يعلمه أحد ويحاولان بسط نفوذهم لتنفيذ مخططهم، فهل يتصدى أهل الجزيرة لهما بقيادة عرفات والعجمي ومحارب.

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

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