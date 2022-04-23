السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد، جاء نصها:

قداسة البابا / تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بأصدق مشاعر المحبة والتقدير يسعدني أن أبعث لقداستكم مهنئاً بحلول عيد القيامة المجيد داعياً الله أن يعيده عليكم وعلى أبناء مصر من الأقباط بكل الخير واليمن والبركات.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة المقدسة، والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك تتجلى على أرض مصرنا الغالية نفحات نورانية تدعم مسيرة الوطن وتبارك جهود أبنائه المخلصين مسلمين وأقباطا وتحمى وحدة نسيجهم الوطني وتعلى قيم التسامح والإخاء مع شعوب الإنسانية.

كما أود أن أعرب لقداستكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية وبعطاء الإخوة والأبناء الأقباط من رجال الجيش المصري وتضحياتهم للدفاع عن مقدسات الوطن وتاريخه الحضاري المجيد.

حفظ الله مصر وبارك شعبها وكتب لها العزة والخلود وكل عام وقداستكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثاني بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى توجيهًا لتهنئة كل القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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