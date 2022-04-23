ضبط 1738 قضية تهرب ضريبى خلال أسبوع

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال قضايا التهرب الضريبي عن ضبط 1738 قضية في مجال التهرب الضريبي "ضرائب عامة- ضرائب على القيمة المضافة- جمارك- حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين" بمبالغ مالية بلغت 2,385,063,175 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفية لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها.

وجارِ فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3,352,699 مليون جنيه.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.