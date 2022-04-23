سقوط 31 بمخدرات وأسلحة نارية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 31 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم 6 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 600 جراما من مخدر الهيروين، و50 جراما من مخدر البودر، و525 جراما من مخدر البانجو، و550 جراما من مخدر الحشيش، و200 جرام من مخدر الأستروكس، و230 جراما من مخدر الشادو، و30 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.