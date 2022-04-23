شم النسيم وتحرير سيناء.. ما هي إجازة البنوك الرسمية؟

يقبل المواطنون في الوقت الراهن على ماكينات الصراف الآلي لسحب المرتبات والمعاشات، عقب إعلان البنك المركزي المصري عن إجازة البنوك المصرية خلال شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وتستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي ما هي إجازة البنوك الرسمية خلال شم النسيم و اجازة تحرير سيناء؟

ما هي إجازة البنوك الرسمية خلال شم النسيم و اجازة تحرير سيناء ؟

تساءل الكثير من المصريين عن إجازة البنوك خلال أعياد شم النسيم وتحرير سيناء، كما تساءلوا هل البنوك ستعمل يوم الأحد الموافق لعيد القيامة للأخوة المسيحيين.

وحدد البنك المركزي المصري، إجازة البنوك في أرجاء مصر، والتي تبدأ من يوم الأحد الموافق 24 أبريل والإثنين 25 أبريل، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت الإجازة المعتادة للبنوك، على أن يعود العمل في أوقاته الطبيعية بدءًا من يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022.

وأصدر البنك المركزي المصري بيانا تضمن موعد إجازة البنوك في عيد الفطر، وأعلن عن عطلة رسمية طويلة للقطاع المصرفي تستمر مدتها 8 أيام، ووفقا للبنك تبدأ إجازة البنوك في عيد الفطر من السبت 29 من أبريل الحالي وتنتهي في السبت 7 من مايو 2022، وتستأنف البنوك العاملة في مصر عملها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر اعتباراً من يوم الأحد 8 مايو 2022.

إجازة البنوك الرسمية في عيد الفطر 2022

من ناحيته، أعلن البنك المركزي عن إجازة البنوك الرسمية ستبدأ إجازة خلال عيد الفطر 2022 بداية من يوم 2 مايو المقبل لمدة 3 أيام حتى الأربعاء 4 مايو، ويعاود العمل يوم الخميس 5 مايو ثم العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر يومي الجمعة والسبت.

قد يهمك أيضًا: توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة والمحافظات

موعد إجازة عيد الفطر 2022

تبدأ إجازة عيد الفطر 2022 من السبت الموافق 30 أبريل وحتى يوم الخميس 5 مايو المقبل من العام الجاري، والتي تتضمن إجازة عيد العمال، حسب القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمن إجازة عيد الفطر 3 أيام إضافية أيضًا وهم يوم الجمعة الذي يسبق إجازة عيد الفطر، ويومي الجمعة والسبت التاليين لإجازة عيد الفطر 2022.