الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مع شم النسيم.. «اللموني والبرتقالي» يتصدران في محلات ملابس عيد الفطر

لبس العيد
لبس العيد

تنتشر حالة من البهجة لدى الجميع مع قرب قدوم العيد وزحام في الشوارع، واعتاد أيضا الكثير من الآباء على شراء ملابس العيد لأطفالهم لاستقبال العيد بملابس جديدة تحمل ذكريات جميلة وتعتبر هذه الجولة المفضلة لدي الجميع سواء كبار أو صغار فالكل يفرح بقدوم العيد وشراء الملابس الجديدة لاستقباله، وتوافد عدد كبير من المواطنين فترى الشوارع والممرات الضيقة والأرصفة اكتظت بالمواطنين لشراء احتياجاتهم من لبس العيد.

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 محال ملابس لبس العيد

و رصدت "الدستور" حجم الإقبال والاسعار على شراء ملابس العيد في بعض المناطق، وقال أحمد مصطفى واحد من أصحاب المحال الملابس بشارع الهانوفيل بمدينة الإسكندرية، أن شهر رمضان موسم تنتعش فيه حركة البيع والشراء، كما يبدأ توافد المواطنين مع بداية العشر الأواخر لشراء ملابس العيد لهم ولأبنائهم،  مشيرا إلى أن الأسعار في تزايد عن العام الماضي وتبدأ أسعار "البلوزات" الحريمي من 250 لـ  550 جنيه وان الألوان الموضة  هي "اللموني والفوشيا والبرتقالي".

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 محال ملابس لبس العيد

وأوضح أن أسعار ملابس عيد الفطر لا زالت مرتفعة هذا العام، لتصل ميزانية لبس عيد الفطر 2022 ما بين 500 إلى 1000 جنيه للطقم الواحد كامل.

وخلال جولة في شوارع الهانوفيل، وجدنا أن سعر "التي شيرت" الرجالي يبدأ من 100 جنيه "للتي شيرت" السادة، و 120 جنيه "للتي شيرتات" الملونة والتي تحمل صور محددة ، خاصة صور القطط.

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 محال ملابس لبس العيد

أما عن أسعار ملابس الأطفال، فهي مثل كل عام تواصل الارتفاع ، و يصل سعر طقم العيد للطفل الواحد الواحد بداية من 550 جنيه  فيما أكثر حسب قول البائع ، بينما متوسط سعر  بدل الأطفال 400 جنيه، كذلك سعر البنطلون الحريمي يبدأ من 150 جنيه، أما سعر الطرحة والايشاربات فيبدأ من 25 جنيه.

والمقاسات المتعددة تصل إلى 14 سنة، والأطقم المتعدد الألوان مكون من جيب وبلوزة وجاكيت سعره يبدأ من 450 جنيها، سب المقاسات ولكل سن سعره الخاص به.

الملابس الجديدة العيد ملابس رمضان أسعار شهر رمضان الدستور الإسكندرية شراء عيد الفطر موسم 2022 لبس العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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