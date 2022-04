الاختيار 3 الحلقة 21.. انقطاع التيار الكهربائي عن «الحضانات» داخل المستشفيات

بدأت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 3 بشعور زوجة موريس بأعراض الولادة فنقلها فورًا إلى المستشفئ، ودخلت غرفة العمليات مباشرة لصعوبة حالتها الصحية، إلا أنهم فوجئوا بانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى كلها مما تسبب في وفاة الطفل.



وخلال فترة تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، عانت مصر من انقطاع مستمر ومتواصل للتيار الكهربائي، وحدثت واقعة تشبه أحداث المسلسل بمحافظة كفر الشيخ.



ففي مايو 2013 انقطعت الكهرباء عن 10 أطفال حديثى الولادة فى حضانات مستشفى سيدى سالم المركزى بكفر الشيخ، وسادت حالة من الذعر الشديد بين أهالى الأطفال حديثى الولادة المتواجدين فيها خوفا على حياتهم، بعد حدوث عطل فنى في الشبكة الداخلية للكهرباء بالمستشفى.

وقد حمّل الأهالى، المسئولية لمدير المستشفى، كما أدى انقطاع الكهرباء ثم عودتها إلي إحراق عشرات الأجهزة الطبية داخل الحضانات وداخل غرفة العمليات واحتراق عشرات الأجهزة من التكييفات وخلافه.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.



ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.



وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 الكشف عن تدريب عناصر جماعة الإخوان على العنف في مراكز الشباب.



وتضمنت الحلقة الـ 20 تسريبا للقيادي الإخواني محمد مرسي وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية تضمن هجوما على عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط الداعم للإخوان، المحبوس على ذمة قضايا إرهاب.



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



