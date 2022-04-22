قائمة أفلام عيد الفطر 2022 فى السينمات المصرية

نستعرض لكم فى هذا التقرير قائمة أفلام عيد الفطر 2022، حيث أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك والذي يشهد منافسة قوية بين عدد من النجوم بأعمالهم السينمائية والمقرر عرضها بالسينمات خلال موسم أفلام عيد الفطر.

أفلام عيد الفطر 2022

ومن المقرر أن يتم طرح 5 أفلام لكبار النجوم بالسينمات خلال موسم عيد الفطر وتتنوع الأعمال السينمائية بين الكوميديا والأكشن والخيال ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز الأفلام المشاركة في موسم عيد الفطر.

فيلم واحد تاني - أحمد حلمي

فاجئ النجم أحمد حلمي جمهوره بعودته للسينما من جديد من خلال فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “واحد تاني” والذي يخوض بطولته بجانب عدد من نجوم الفن.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي وخيال علمي ويظهر النجم أحمد حلمي خلال أحداث العمل بشخصيتين الأولى يعمل فى شركة استثمارية والشخصية الثانية يعمل كموظف داخل مصلحة السجون.

فيلم واحد تاني ضمن أفلام عيد الفطر 2022

ويشارك في بطولة فيلم “واحد تاني” بجانب النجم أحمد حلمي كل من:

النجم سيد رجب

النجم عمرو عبد الجليل

الفنانة نسرين أمين

النجمة روبى

الفنانة الشابة نور إيهاب

الفنان أحمد مالك

الفيلم من تأليف هيثم دبور

إخراج محمد شاكر خضير

إنتاج شركة سينرجى فيلمز

فيلم أشباح أوروبا - هيفاء وهبي

وتعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى السينما بفيلم “أشباح أوروبا” بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات منذ أخر مشاركتها في فيلم “خير وبركة” والتي ظهرت فيه كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقة.

وبعد عدة تأجيلات قررت الشركة المنتجة لفيلم “أشباح أوروبا” عرضه بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته بجانب هيفاء وهبي كل من:

النجم مصطفى خاطر

النجم أحمد الفيشاوي

الفنانة أروى جودة

الفنان عباس أبو الحسن

الفنان باسم سمرة

عدد من ضيوف الشرف.

قصة كريم فاروق

سيناريو وحوار كل من أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى

إخراج محمد حماقى

فيلم “زومبي” - علي ربيع

ويشارك نجوم مسرح مصر علي ربيع وحمدي الميرغني في موسم عيد الفطر بفيلم “زومبي” والذي تدور قصته في إطار من الكوميديا والإثارة.

ويشارك في فيلم “زومبي” بجانب علي ربيع وحمدي الميرغني كل من:

الفنان محمد محمود

الفنان كريم عفيفي

الفنانة هاجر أحمد

الفنانة ويزو

الفنان محمد أوتاكا

الفنانة عارفة عبد الرسول

الفنان سامي مغاوري

الفنانة بسنت صيام

تأليف كل من أمين جمال ووليد أبوالمجد

إخراج عمرو صلاح

إنتاج أحمد السبكي

فيلم فارس - أحمد زاهر

ويخوض النجم أحمد زاهر البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما بفيلم “فارس” والمقرر عرضه بالسينمات خلال موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

وتدور قصة وأحداث فيلم فارس في إطار من التشويق والإثارة ويشارك في بطولته بجانب أحمد زاهر كل من: