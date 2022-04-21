الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكوميديا تسيطر على الإعلان الرسمي لفيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي (فيديو)

أحمد حلمي
أحمد حلمي

طرحت شركة سينرجى فيلمز المنتجة لفيلم “واحد تاني” البرومو الرسمي الأول للعمل الذي يخوض بطولته الفنان أحمد حلمي، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وسيطرت حالة من الكوميديا والرومانسية على البرومو الذي لا يتخطى الثلاث دقائق، ويبدو أن الفنان أحمد حلمي يقدم شخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءه القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

ويظهر حلمي بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع فى غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك فى بطولة فيلم واحد تاني، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى.

الكوميدي الكوميديا رومانسية فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي فيلم واحد تاني الإعلان الرسمي

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