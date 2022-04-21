الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد محاولة يارا في «يوتيرن».. كيفية تقديم الدعم النفسي لمن يفكر في الانتحار

الانتحار
الانتحار

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل "يوتيرن" سلسلة كبيرة من الضغوطات بدأت بحادث السيارة وانتهت باتهامات حول علاقتها بابن خالتها، الأمر الذي أدى بها في النهاية إلى الانتحار، ولكن استطاع والدها الطبيب إنقاذ حياتها بمساعدة أطباء آخرين.

في السطور التالية نشير إلى عدد من النصائح التي يمكن من خلالها مساعدة الأشخاص الذين حاولوا الانتحار ولكن تم إنقاذهم أو الأشخاص الذين يرغبون في إنهاء حياتهم، وذلك بحسب ما ورد في موقع "bustle ":

عدم توجيه كلمات العتاب له:

إن الشخص الذي يحاول الانتحار أو قام بذلك بالفعل ولكن تم إنقاذه ليس في حاجة إلى سماع كلمات العتاب أو اللوم هو ما قام به أو ما هو بصدد القيام به، وإنما في حاجة إلى الحصول على الدعم بمختلف أشكاله، لذلك من المهم أن نقدم له الدعم، ونقوم بمساعدته من أجل المرور بهذه الأزمة، ولا يجب أن يمثل الأشخاص المحيطين به عبئا إضافيا.

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لا تستخف بالسبب وراء قيامه بهذه التجربة:

في كثير من الأحيان يحاول الأشخاص المحيطين بالشخص الذين يريد الانتحار بالتهويل أو الاستخفاف بالسبب الذي كان وراء رغبته في الانتحار، وهذا الأمر من شأنه أن يدفع بالشخص الذي يريد الانتحار نحو القيام بهذه التجربة بالفعل وإنما يجب أن تستمتع إليه وتؤكد له أن مشكلته كبيرة بالفعل وتستحق عناء التفكير ومحاولة حلها ولكن ليس الانتحار، وإنهاء حياته لأن كل شيء في الحياة له حل بالتأكيد.

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الدعم النفسي من الأسرة أولا:

قبل أي شيء وقبل أي شخص آخر فالأسرة عليها عامل كبير ومهم يمكن للأسر أن تحمي أبناءهم من القدوم على مثل هذه الخطوة من إنهاء حياتهم، كما يمكن أن يكونوا السبب في الانتحار أيضا، فإن توفير الدعم المعنوي للإنسان من الأهل يشعر الطرف الآخر بأن هناك اهتمام كبير من أقرب الأشخاص إليه وفي حال لم يتم ذلك، يشعر بأنه لا يوجد شخص في هذه الحياة يريده، مما يجعلك قرار الانتحار هو قرار سهل، لذلك من المهم أن يجد الإنسان دعما من أهله أولا قبل أي شخص وأي طرف آخر.

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ضغوطات الضغوطات الدعم المعنوي مسلسل يوتيرن مكتوب عليا

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