الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 13 من «مكتوب عليا».. انتحار والدة روقة ورفض والد جلجل زواجه من سلمى

أكرم حسني
أكرم حسني

بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "مكتوب عليا" بمشهد انتحار خالة جلجل الفنانة عزة لبيب، والدة روقه "أيتن عامر"، بعد أن علمت أن جلجل يرغب في الزواج من سلمى "هنادي مهنا"، وخلال العزاء طلب جلجل ببجاحة أن تقوم روقه بالاتصال بسلمى وإبلاغها أنها لا تحبه، يذهب إليه بدوي "عمرو عبدالجليل" إلى المنزل متحججا بالعزاء، ثم تذهب سلمى أيضا لتقديم واجب العزاء.

وخلال العزاء في المنزل تبلغ روقه عائلة جلجل بأنه خطب سلمى، وفي ظل أجواء العزاء لا يبالي جلجل، فتغضب منه والدته، ويسعى بدوي إن يستقطبه خارج المنزل في حين يحاول جلجل التهرب منه ولكن لا يتمكن من ذلك.

وكانت حلقة أمس انتهت بإبلاغ جلجل أيتن عامر - روقة - في رسالة أنه يحب هنادي مهنا، ويطلب منها أن تقول لسلمى حقيقة الأمور، فيتذكر أن مكتوب على يده كلمة (انتحار) فيظن أن المقصود روقة فيذهب إليها ويربطها حتى لا تصرخ ثم يصدم خالته فى قراره بالزواج من سلمى فتهدده خالته بالانتحار وتقع من البلكونة فعليا دون قصد.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة الفنان أكرم حسني، ويشاركه في البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

للخدمات بلكونه خالد الحلفاوي المق مسلسل مكتوب عليا مسلسل مكتوب علي مكتوب عليا

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