سويسرا.. انتحار 5 فرنسيين من شرفة شقة غرب البلاد

ذكرت الشرطة السويسرية أن خمسة فرنسيين قفزوا من شرفة شقة في مونترو غرب البلاد ، ما أسفر عن مقتل أربعة و إصابة الخامس.

وقالت الشرطة السويسرية إن ثلاثة بالغين وطفل لقوا حتفهم و أصيب مراهق بجروح خطيرة إثر سقوطهم من مبنى سكني من سبعة طوابق في بلدة مونترو المطلة على البحيرة.

وأضافت إن الضحايا جميعهم مواطنون فرنسيون و أفراد عائلة واحدة

وأفادت الشرطة بأن ضابطين طرقا باب شقة قبل الحادث و عرفا بنفسيهما، مضيفة "بسبب عدم تمكنهم من الاتصال بالشاغلين المحتملين، غادرو ا المكان".

وتابعت قائلة إنه و "في غضون ذلك اتصل شاهد بالأمن للإبلاغ عن سقوط أشخاص من شرفة شقة".

وأكدت السلطات فتح تحقيق "لتحديد ملابسات و أسباب هذه المأساة على و جه الدقة"، مؤكدة أنه يمكن استبعاد وجود شخص آخر في الشقة و قت الحادثة في هذه المرحلة من التحقيق.

صرح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، ألكسندر بيسينز، لوكالة أسوشيتيد برس بأنه لا يستطيع تأكيد تقارير وسائل الإعلام السويسرية على الفور بأن الخمسة قفزوا من مبنى.

أضاف بيسينز أنه تم العثور عليهم في حوالي الساعة السابعة خارج مبنى بالقرب من كازينو باريير الشهير في المدينة.

وعلى صعيد آخر ، تلقت الحكومة السويسرية إخطارًا بأن قيمة أصول الأفراد الروس المفروضة عليهم عقوبات تبلغ 5.75 مليار فرانك سويسري، بحسب إروين بولينجر، المسئول بأمانة الدولة للشئون الاقتصادية.

و ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأرقام تشمل قيمة الممتلكات في المناطق السياحية.

و لم يقدم المسئول المزيد من التفاصيل بشأن الأفراد المعنيين.

يشار إلى أن البنوك السويسرية ملزمة بإبلاغ الحكومة عن الأصول التي يمتلكها الأفراد الواقعة عليهم عقوبات.