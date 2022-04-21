الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكى (بث مباشر)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بدء موسم حصاد القمح في توشكى.

ويجري الرئيس السيسي جولة تفقدية لمنطقة توشكى في جنوب الوادي بمحافظة أسوان.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجري جولة تفقدية، اليوم الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية في توشكى، في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

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جماعة المختلين وطنيًا!

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الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكى (بث مباشر)

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