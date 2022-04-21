الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يشاهد عرض «أرض الخير» من توشكى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي موسم حصاد القمح، بمشاهدة فيلم “أرض الخير”، من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، لعرض تفاصيل مشروع الأرض الزراعية بتوشكى جنوب الوادي بمحافظة أسوان.

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

ويعد مشروع توشكى الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

بث مباشر.. السيسى يشهد بدء موسم حصاد القمح بتوشكى

النيابة العامة توضح تفاصيل التحقيقات بفيديو فتاة البلكونة بالجيزة

الداخلية: السيدة المعتدية على فتيات المترو لها معلومات جنائية

سعر الذهب اليوم الخميس 21 أبريل في مصر للبيع والشراء عيار 21

السيسى يشاهد عرض «أرض الخير» من توشكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق مواقع حكومية إسرائيلية لليوم الثانى على التوالى

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية