الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رشا كليب نائبة «التنسيقية» تتقدم باقتراح لإنشاء بنك دم بسيوة

النائبة رشا كُليب
النائبة رشا كُليب

تقدمت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإنشاء بنك دم بسيوة بمحافظة مطروح.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن مركز سيوة من المراكز النائية بمحافظة مطروح ويُعد من أهم مراكز المحافظة، ويواجه المرضى بسيوة تحديا كبيرا وهو توفير الدم للحالات المرضية والحوادث، حيث يتكلف ذلك إرسال مأمورية لمطروح «أقرب بنك دم»، واللجوء لبنك محافظة مطروح وهو ما قد يستغرق عدد ساعات طويلة تصل لأيام؛ نظرًا لطول المسافة والتي تقدر بـ400 كم، وروتينية الإجراءات.

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واقترحت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء بنك دم بسيوة؛ لتخفيف المعاناة عن معظم أهلنا المرضي في رحلة توفير الدم أو البلازما أو الصفائح.

 

«نائب التنسيقية»: الجمارك فى حاجه لتقليص الإجراءات وتحديث مشروع النافذة الواحدة 

في سياق آخر، قال النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بما أن هذه كلمتى الأولى فى المجلس الموقر أريد أن نظل نتذكر النائب العزيز أحمد زيدان فى دعاؤكم وأخواتنا الأعزاء الذين فارقونا الحياة رحمة الله عليهم جميعا. 

وأشاد "طارق" بالجهود التى بذلتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات حول التوصيات والملاحظات المقدمة على تقرير الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020 / 2021.

وأبدى موافقته على الحساب الختامى 2020-2021 وقال: «لدى عدد من الملاحظات على المشاكل التى تعانى منها مصلحة الجمارك المصرية وأثر ذلك على انخفاض المتحصلات الضريبية، وبالتالى على الإيرادات المحققة للدولة وأهمها التهرب الضريبى نتيجة بعض أوجه النقص والصور الذي تشهده أنظمة الرقابة على المناطق الحركية وهو الأمر الذى يحتاج الى وضع نظم أكثر فاعلية تمكن إحكام الرقابة على كافة المنافذ الحركية».

وأوضح «طارق»، أن تزايد قيمة الديون المستحقة عام بعد عام بلغت هذه الديون فى 30 يونيو 2015 بلغت 11.2 جنيه وفى عام 2016 ارتفعت الى 15 مليارا وفى عام 2017 ارتفعت الى 15.2 مليار جنيه، وفى عام 2018 بلغت 22 مليار جنيه، وفى عام 2020 بلغت 30 مليار جنيه، وفى عام 2021 بلغت 23 مليار جنيه.

النائبة رشا كليب مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اقتراح برغبة مستشار الدكتور حنفي جبالي إنشاء بنك دم سيوة محافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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