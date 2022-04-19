الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حسام صالح: المتحدة للخدمات الإعلامية تختار أعمالها الدرامية عبر لجنة محايدة

جلسة تنسيقية شباب
جلسة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم باختيار المحتوى الدرامي المعروض بشهر رمضان  بطريقة منهجية، من خلال  لجنة محايدة لا ينتمي أعضائها  للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تتكون اللجنة من فئة الكتاب والنقاد والممارسين للعمل الفني تعمل على اختيار المحتوى باحترافية تامة من قضايا الدراما الاجتماعية التي تمس المواطنين.

وأضاف خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022»، أن الشركة لديها هذا العام 14 عملا دراميا، بالإضافة إلى مسلسل الأطفال "مغامرات يحيي وكنوز"، إذ يتم مناقشة القضايا التي تمس المواطنين، على رأسها  قضايا الطفل والمرأة، باستخدام قصص درامية تقترب من الواقع، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية التي تتناول قصص واقعية تستعرض ما قامت به أجهزة الدولة من تضحيات وبطولات عظمي يجب توثيقها لتوعية المواطنين.

وتدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود بسيوني مدير تحرير موقع المبتدأ وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب. 

وتناقش الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام في رفع الوعي لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022  قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما في إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري، كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد في الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.

المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المحتوي الدرامي طريقة منهجية لجنة محايدة

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