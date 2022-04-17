غدا.. جلسة للتنسيقية حول نجاح الجمهورية الجديدة باستخدام القوى الناعمة بالدراما

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا، جلسة نقاشية بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022».

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود بسيوني مدير تحرير موقع المبتدأ وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

تناقش الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام في رفع الوعي لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما في إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد في الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.

وفد "التنسيقية" يلتقي سفير فرنسا لدى القاهرة

وكان قد التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالسفير الفرنسي لدى القاهرة، مارك باريتي وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في السفارة.

أكد باريتي، في بداية اللقاء بعد الترحيب والتعرف بوفد التنسيقية، مشددًا على عمق العلاقات المصرية الفرنسية في مختلف المجالات.

وشرح الوفد، أهداف تنسيقية شباب الأحزاب، وأهدافها وما تم من إنجاز وما قدمته خلال سنواتها الثلاث. كما تحدث عن تميز التنسيقية بالتنوع الأيديولوجي والسياسي لأعضائها، وأنها جاءت نتيجة لكثير من التجارب الشبابية التي صنعت روابط عززتها المؤتمرات الشبابية وساهمت في خروج التنسيقية التي أصبحت تتبوأ مكانة سياسية مهمة من خلال تواجد 6 نواب محافظين من أعضائها و48 ممثلا عن التنسيقية بالبرلمان المصري بغرفتيه وعدد كبير من الأعضاء المتميزين في مختلف المجالات.

أشاد السفير الفرنسي، بأهمية التجربة التنسيقية في الحياة السياسية المصرية، والعلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا على مدار العقود الماضية في مجالات متعددة سواء السياسية، الثقافية، العلمية، والاقتصادية.