الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تناول سياسات الطاقة الأحفورية.. أعضاء «التنسيقية» يلتقون رئيس «طاقة الشيوخ»

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ؛ تلبية لرغبته في توضيح بعض ملاحظاته وتحفظاته حول سياسات إدارة وتخطيط الطاقة الأحفورية في مصر.

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تناول سياسات الطاقة الأحفورية.. أعضاء «التنسيقية» يلتقون رئيس « طاقة الشيوخ»

وقدم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عرضا لتفاصيل وأبعاد هذا الملف المهم، مؤكدًا أنه "طبقا للدستور فإن موارد الدولة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها".

أضاف: "من المهم كمواطنين وأعضاء مجلسي نواب وشيوخ عند النظر في الإنتاج والتنمية، ولتخطيط تلك الثروة بشكل سليم، معرفة مخزون الثروة والمتبقي من هذا المخزون والمنتج منه لإمكانية التخطيط المستقبلي وفقا للطلب المحلي".

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تناول سياسات الطاقة الاحفورية.. أعضاء «التنسيقية» يلتقون رئيس « طاقة الشيوخ»

وأبدى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين امتنانهم لرئيس لجنة الطاقة لما لديه من حس وطني، واستعداد للقيام بدراسة تطرح الحلول لجميع الملاحظات والنقاط التي تسهم في تطوير هذا الملف المهم.

تأتي هذه اللقاءات في ضوء حرص التنسيقية على متابعة جميع الملفات التي تهم الوطن والمواطن، وستقوم لجنة الطاقة بالمجلس بإعداد تلك الدراسة ووضع التوصيات والحلول المقترحة والاستعانة بالدراسات السابقة التي قامت بها لجنة الطاقة.

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تناول سياسات الطاقة الأحفورية.. أعضاء «التنسيقية» يلتقون رئيس « طاقة الشيوخ»

حضر اللقاء من أعضاء التنسيقية: إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، عضو مجلس أمناء التنسيقية، أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشيوخ،  محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عبد الخالق عياد مجلس الشيوخ الطاقة الأحفورية الثروة الطاقة

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وائل لطفي

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