دينا عبد الكريم: الدراما المصرية توضح الصورة الذهنية الحقيقية لمصر

قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب، إن الدراما المصرية أصبحت توضع الصورة الذهنية للدولة المصرية بعد أن تم تشويها خلال العقود الماضية من خلال أعمال درامية وسينمائية، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيعمل علي دعم كل ما يخص صناعة الدراما المصرية بالتشريعات والقوانين، والعمل على وضع سقف حرية مفتوح للأعمال الدرامية، وهو ما يحدث الآن من خلال أعمال تجسد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسلسل «الاختيار 3».

وأضافت عبد الكريم، خلال جلسة نقاشية بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022«، أن صناعة صورة ذهنية جديدة للدولة المصرية خالية من المثالية، لأن الدراما أعدائها الرئيسين هما التلقين والمثالية، متابعة: «يجب أن نعمل على تقديم تسهيلات في القوانين ومنصات أكبر ودور أعظم للهيئة الوطنية للإعلام، كما أنه يجب إعادة الصورة الذهنية لمصر كما هو الآن، وليس الواقع السيء الذي تم الترويج له خلال الفترة الماضية».

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022".

وتدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود بسيوني مدير تحرير موقع مبتدأ وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

وتناقش الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام في رفع الوعي لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورًا مهمًا في إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري، كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد في الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.