نشأت الديهى: «الاختيار» يرد على محترفى تزوير التاريخ

قال الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن دراما رمضان 2022 حققت نجاحا باهرا، ليس على المستوى المصري فحسب بل العربي، وأن متابعة مسلسل "الاختيار 3" خير دليل.

وأضاف نشأت الديهى، خلال كلمته فى الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022"، أن "مسلسلات الاختيار بالأجزاء الثلاثة وهجمة مرتدة والعائدون ترد على محترفي تزوير التاريخ من الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وتحفظ ذاكرة الأمة المصرية، وأصحاب الحق في العيش في هذا الوطن".

وشدد الديهي على أن "السوشيال ميديا أصبحت خطرا على المجتمع والثوابت الوطنية والدينية، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتدخل وفقا للدستور والقانون لمنع ذلك قدر الإمكان، وأن هناك تعاونا وثيقا مع الرقابة على المصنفات الفنية في هذا الصدد".

ولفت الإعلامي نشأت الديهي إلى أن "المجلس يجلس مع صناع الدراما بشكل دائم، مستهدفا من ذلك أن تكون الدراما جزءا من رفع الوعي المجتمعي، وجزءا من الجمهورية الجديدة"، كما أكد أن"مشهد درامي واحد يمكن أن يكون رأيا مجتمعيا واضحا تجاه القضايا مثل التطرف والإرهاب، وأن إمكانيات صناع الدراما الآن قوية".

وأدار الجلسة النقاشية الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى نشأت الديهى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفى محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

وناقشت الجلسة، عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما فى رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما فى إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

وتناولت الجلسة، عناصر جذب المشاهد فى الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.