تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

ينتظر الكثير من الطلاب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، للاستعداد بشكل جيد لخوض تلك الامتحانات ويبحث أيضًا الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، كذلك لحسم الجدل المنتشر حول مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، الذي سيعقد في يوم 20 يونيو بدلًا من 11 من الشهر ذاته، وكذلك كيفية أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية، والصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وحسم الدكتور طارق شوقي مصير جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، بإعلانه عن كل ما يخص امتحانات نهاية العام الدراسي وطلاب المدارس المختلفة.

تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي ستعقد في لجان مؤمنة بشكل كامل وتطبيق ضوابط عدم الغش في الامتحانات، وكذلك تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية على الطلاب والمراقبين، التي من المقرر أن تعقد الامتحانات للشهادة الثانوية العامة في 20 يونيو المقبل من العام الجاري، بنظام "البابل شيت" ويكون التصحيح إلكترونيًا.

أما بالنسبة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 للصف الأول والثاني الثانوي وفيما يخص مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية القومية: (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية) ورقياً تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

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عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الثانوية العامة

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة وكذلك الصفين الأول والثاني، قرابة الـ2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم.

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وطبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضي التي تم تقييمها وفق امتحانات لقياس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت.

وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة لقياس نواتج التعلم.