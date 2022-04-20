الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح معارض لبيع الملابس والأحذية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين بسرعة فتح معارض جديدة بكل مركز، ضمن مبادرة "العيد فرحتنا" وذلك لعرض وبيع مختلف أنواع الملابس والأحذية والمواد الغذائية بالأسعار التنافسية، والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق، ومن المقرر أن يستمر العمل بتلك المعارض حتى عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ البحيرة أن تلك المعارض الجديدة ستعمل جنبا إلى جنب معارض "أهلا رمضان" التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك، مع التوجيه باستمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في الحد من التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية، والاشتراك مع الغرف التجارية في كل محافظة. 

جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء  محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، والعميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية.

العسكري وزارة عبد الفتاح السيسي محافظ البحيرة رئيس الجمهورية

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