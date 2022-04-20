وزير التعليم: ورقة مفاهيم لأولى وثانية ثانوى ومنع اصطحاب الكتاب

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات أولى وثانية ثانوي ستستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم أو استخدام منصة الامتحان.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لن يسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث ستبدأ الامتحانات بداية الإثنين ٢٠ يونيو وتنتهي ٢١ يوليو المقبل.

كما أعلن الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، عن ضوابط كيفية أداء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية.

ويواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، الامتحانات التدريبية الإلكترونية خلال شهر أبريل الجاري، لتدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية، استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

من المقرر أن يؤدي يوم الثلاثاء 26 من شهر أبريل، طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة الأحياء، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، يوم الأربعاء، الموافق 27 أبريل، الامتحان في مواد الأحياء "علمي"- مادة الجغرافيا "أدبي".

وكشفت مصادر مطلعة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقر على أن يتولى هو شخصيا مهمة رئاسة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، مثل العام الماضي.

وقالت المصادر، سيستمر على اختياره لنوابه، وهم الدكتور رضا حجازي، نائب شئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لشئون القطاع التكنولوجي بالوزارة، ليكونوا معا نائبين لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وعقد المؤتمر الصحفي برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل عدد من القرارات، أبرزها عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، عصر اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وقناة مدرستنا، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر هذا الرابط: https://www.facebook.com/egypt.moe