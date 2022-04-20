الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد: تجربة مصر ناجحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى

صندوق النقد
صندوق النقد

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدة بتجربة الصندوق مع الحكومة المصرية.


وأكدت في تصريح صحفي خلال كلمتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي وردًا على سؤال يتعلق بتقديم قرض جديد لمصر، أن الحكومة تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة، وكذلك تحقيق الاستقرار المالي محليًا.
وأضافت أن الاقتصاد العالمي وما يتعرض له من أزمات تتعلق بالارتفاع القوي لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية له تأثيرات قوية على كافة اقتصادات العالم، ومن بينها الاقتصاد المصري، ما دفع الحكومة إلى الاعتماد على الاحتياطي النقدي لدعم الاستقرار المالي للبلاد.

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